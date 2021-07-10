 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
В триллере про обдолбанного наркотиками медведя снимутся Кери Рассел, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда» Новый ужастик про компьютерные игры со звездой сериала «Половое воспитание» уходит на Netflix Новые сериалы 5–11 июля: «Сплетница» и «Белый лотос» Энтони Маки: «Сериал „Сокол и Зимний солдат“ показался мне ужасной идеей»
КИНО
СЕРИАЛЫ
291
 
Прямая ссылка на новость:

«Ведьмак. Кошмар Волка»: Netflix показывает, как создавался анимационный приквел

Потоковый сервис Netflix выпустил ролик о создании полнометражного анимационного фэнтези «Ведьмак. Кошмар Волка». Авторы проекта рассказывают о тонкостях и преимуществах его создания. Вчера экшен с возрастным рейтингом «18+» обзавёлся официальной датой премьеры — зрители увидят картину 23 августа.

Приквел сериала поведает о юности ведьмака Весемира из Каэр Морхена — главы Школы Волка и наставника Геральта (Генри Кавилл). Мы узнаем, как он сам начинал свой путь, попав в ведьмачью школу, когда таинственный Деглан забрал мальчика на обучение, потребовав его по Праву Неожиданности.

Режиссёр фильма — Хан Кван Ил. Сценарий написал Бо Демайо («Ведьмак»), а шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич выступает исполнительным продюсером проекта. Производством заведует Studio Mir («Повелитель стихий: Легенда Корры»).

Теги
ВидеоВедьмак. Кошмар ВолкаNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

7«Ведьмак. Кошмар Волка» — Netflix показал первый тизер и дату выхода анимационного приквела 15Геральт спасает Цири в трейлере второго сезона «Ведьмака» 3«Ведьмак» показывает Каэр Морхен и заваливает зрителей другими роликами о создании сериала

Тоже интересно

44Странная и смешная — первые отзывы на «Матрицу 4» не внушают оптимизма 11В триллере про обдолбанного наркотиками медведя снимутся Кери Рассел, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк 17Винчестеры возвращаются в приквеле «Сверхъестественного» с Дженсеном Эклсом 8Чёрные кровососы важны: Блакула вернётся мстить экспроприаторам чужой культуры 19Умный дом, который построил Netflix: Алиси Брага снимется в новом триллере про искусственный интеллект

Далее на КГ

1
Очередная доза милоты в ролике о создании комедии «Тед Лассо»
 0
Летом выйдет фантастическое приключение Omno за авторством одного человека
 0
Мышиный эпик возвращается в анонсе VR-приключения Moss: Book II
 1
«Индиана Джонс 5» совершит не один скачок во времени — фото со съёмок это подтверждают
 7
Капитан Пегги Картер, спаситель Киллмонгер и прочие прелести мультивселенной в трейлере мультсериала «Что если?»
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 63
 1
Слухи: Warner Bros. планирует продать авторов Mortal Kombat и LEGO-игр. Снова.
 0
«Тебе, бессмертный» — трейлер сюжетной арки «Остров Джананда»
 8
Первый не фантастический фильм Гильермо дель Торо всё равно будет кровавым и с обнажёнкой
 1
Кристен Белл сыграет в свадебной комедии про людей, которые ненавидят свадьбы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Любимая принца — злодейка» — анонс нового телевизионного хентая
 
Назад в кино: «Вальс с Баширом» (Vals Im Bashir, 2008)
 
Эмбер Хёрд показала, как готовится к съёмкам «Аквамена 2»
 
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда»
 
«Дюна» Дени Вильнёва обзавелась новым кадром и сентябрьской датой премьеры
 
Соратница Тора, асгардская воительница Сиф, может сыграть в перезапуске «Рыжей Сони»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в июле

11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду
18 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 470: «Война будущего», «Оборотни внутри» и Меган Фокс
 
5Ноль кадров в секунду – 376: Тыкать палкой Silent Hill
 
10ЕВА – 432: Бонч-бонч-бонч в армии
 
9Телеовощи – 399: Рыдать и дрочить
 
0ЕВА – 431.1: (Не)заурядные финалы
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru