«Ведьмак. Кошмар Волка»: Netflix показывает, как создавался анимационный приквел

Потоковый сервис Netflix выпустил ролик о создании полнометражного анимационного фэнтези «Ведьмак. Кошмар Волка». Авторы проекта рассказывают о тонкостях и преимуществах его создания. Вчера экшен с возрастным рейтингом «18+» обзавёлся официальной датой премьеры — зрители увидят картину 23 августа.

Приквел сериала поведает о юности ведьмака Весемира из Каэр Морхена — главы Школы Волка и наставника Геральта (Генри Кавилл). Мы узнаем, как он сам начинал свой путь, попав в ведьмачью школу, когда таинственный Деглан забрал мальчика на обучение, потребовав его по Праву Неожиданности.

Режиссёр фильма — Хан Кван Ил. Сценарий написал Бо Демайо («Ведьмак»), а шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич выступает исполнительным продюсером проекта. Производством заведует Studio Mir («Повелитель стихий: Легенда Корры»).