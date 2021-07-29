Джоди Уиттакер и шоураннер Крис Чибнелл покидают «Доктора Кто»

Не первый месяц упорно циркулировавшие слухи об исходе главных участников нынешнего творческого состава «Доктора Кто» всё-так оказались правдой. Британский телевещатель BBC официально подтвердил, что играющая 13-го Доктора Джоди Уиттакер, а также шоураннер последних сезонов Крис Чибнелл покидают культовую вселенную.

Официальный исход случится в следующем году. До этого успеет выйти 13 сезон приключенческой фантастики и три полнометражных спецэпизода в 2022 году. Кого ждать на замену, пока неясно. Можно делать ставки.

Чибнелл уверяет, что они с Уиттакер как раз и уговаривались на три сезона работы, мол, снимут их и отправятся восвояси, передав эстафету другим людям. Изначальные планы, как видим, не изменились. Продолжение невероятных приключений с последующим перерождением легендарного галлифрейца стартует на BBC One этой осенью.