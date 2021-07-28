Экранизация «Сыновей Ананси» Нила Геймана отыскала своего паучьего бога

Анонсированный на прошлой неделе сериал Amazon по роману Нила Геймана «Сыновья Ананси» уже отыскал экраннное воплощение своего титульного божества. Как и предполагалось, к Орладо Джонсу, сыгравшему Ананси в многострадальных «Американских богах», обращаться не стали, и ключевая партия досталась ветерану кино и телевидения Делрою Линдо («Хорошя борьба»).

Шестисерийное тёмное фэнтези расскажет о Чарльзе Нанси, так и не успевший наладить отношения с отцом, которого всегда стыдился. И только после смерти родителя молодой человек узнаёт, что его отец был богом-хитрецом Ананси и что у главного героя есть брат по имени Паук, чьё появление в жизни протагониста грозит большими переменами. Впрочем, о мистере Нанси мы тоже слышим не в последний раз.

Гейман занимается сценарием вместе с Ленни Генри, Арвиндом Этаном Дэвидом, Карой Смит и Рэйчил Офори, а также числится шоураннером мини-сериала наряду с Дугласом Макиннноном. Съёмки начнутся в этом году в Шотландии.