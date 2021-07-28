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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Экранизация «Сыновей Ананси» Нила Геймана отыскала своего паучьего бога

Источник: GQ, Paola Kudacki

Анонсированный на прошлой неделе сериал Amazon по роману Нила Геймана «Сыновья Ананси» уже отыскал экраннное воплощение своего титульного божества. Как и предполагалось, к Орладо Джонсу, сыгравшему Ананси в многострадальных «Американских богах», обращаться не стали, и ключевая партия досталась ветерану кино и телевидения Делрою Линдо («Хорошя борьба»).

Шестисерийное тёмное фэнтези расскажет о Чарльзе Нанси, так и не успевший наладить отношения с отцом, которого всегда стыдился. И только после смерти родителя молодой человек узнаёт, что его отец был богом-хитрецом Ананси и что у главного героя есть брат по имени Паук, чьё появление в жизни протагониста грозит большими переменами. Впрочем, о мистере Нанси мы тоже слышим не в последний раз.

Гейман занимается сценарием вместе с Ленни Генри, Арвиндом Этаном Дэвидом, Карой Смит и Рэйчил Офори, а также числится шоураннером мини-сериала наряду с Дугласом Макиннноном. Съёмки начнутся в этом году в Шотландии.

Теги
КастингСыновья Ананси
Комментарии (2)

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