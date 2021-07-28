Съёмки финального сезона «Лучше звоните Солу» прерваны — Боб Оденкёрк госпитализирован

Небольшая (будем надеяться) задержка произошла со съёмками шестого и финального сезона криминальной драмы «Лучше звоните Солу», которые проходят в эти дни в Нью-Мексико. На этот раз в передрягу угодил не Сол Гудман, а сам Боб Оденкёрк — сообщается, что он потерял сознание прямо на площадке и был немедленно госпитализирован. Больше о текущем состоянии актёра и причинах, его вызвавших, ничего не известно.

Обласканный критиками спин-офф драмы «Во все тяжкие» получил заветное продление ещё в январе прошлого года, однако к съёмкам удалось приступить только сейчас. В эфир последние 13 эпизодов сериала где помимо Оденкёрка снимаются Ри Сихорн, Джанкарло Эспозито, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Марк Марголис, должны выйти в следующем году.

Сам 58-летний Оденкёрк ещё недавно собственноручно раскидывал плохих русских парней в экшене «Никто» Ильи Найшуллера. Причём делал это настолько эффектно и убедительно, что уже почти гарантировал фильму сиквел.