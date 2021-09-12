 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Матрица 4» — долгожданный трейлер продолжения культовой серии Назад в кино: «Брат якудзы» (Brother, 2000) Аннабель Уоллис переживает кошмар наяву в свежем трейлере ужастика Джеймса Вана «Злое» «Дюна» Дени Вильнёва впечатлила и разочаровала критиков ЕВА-331: Возвращение эпик-сёненов
СЕРИАЛЫ
289
 
Прямая ссылка на новость:

Пицца-пёс в компании Клинта Бартона и Кейт Бишоп на свежем кадре «Соколиного глаза»

Если кто-то ещё не потерял веры в марвеловские сериалы от Disney+, для вас есть хорошая новость — до премьеры очередного из них, «Соколиный глаз», осталось чуть больше двух месяцев. Компанию Джереми Реннеру составят Хейли Стайнфелд, Флоренс Пью, Вера Фармига, Тони Далтон, Фра Фи, Алаква Кокс и Зак Маккларнон. Впрочем, кроме первых двоих пока так никто и не засветился — вот и на свежем кадре всё те же лица: Бартон, Бишоп и пёсик.

Кадры из сериала «Соколиный глаз»

Шоураннер проекта — Джонатан Игл («Безумцы», «Мастера секса»).

Судя по концовке «Чёрной вдовы», Елена Белова отправится разбираться с Соколиным глазом из-за Наташи Романофф, а что там будет дальше — большой вопрос. Но посмотреть стоит хотя бы ради Флоренс Пью.

Теги
ГалереяСоколиный глаз
Комментарии

Ещё на эту тему

12Сразу два Соколиных глаза на первом официальном кадре очередной надежды Marvel 24«Соколиный глаз» — новый костюм героя и первый взгляд на глухую супергероиню Эхо (фото) 8Marvel работает над спин-оффом «Соколиного глаза» о глухой супергероине Эхо 2Хейли Стайнфелд в действии — экшен-сцены и рождественское настроение на съёмках сериала «Соколиный глаз» (фото и видео)

Тоже интересно

Далее на КГ

3
«Шан-Чи и Легенда десяти колец» собрал по миру четверть миллиарда долларов
 0
Назад в кино: «Обыкновенные люди» (Ordinary People, 1980)
 8
Граф Михаил Галустян и его «гарем» на постере комедии «Дракулов»
 1
Новые сериалы 13–19 сентября: «Игрек: Последний мужчина», «Утерянный символ» и другие
 3
Новые фильмы 13–19 сентября 2021 года: «Дюна» и ещё раз «Дюна»
 1
Телеовощи. Выпуск 409: Лекарство от жопных мух
 3
Во всём винить «Сумерки»: как вампирское мыло помогло Кристен Стюарт стать принцессой Дианой
 5
Кристофер Маккуорри поёт оды лучшей в мире команде — съёмки «Миссии невыполнимой 7» завершены (фото)
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 сентября
 1
Неделя игр на КГ — главные новости 6–12 сентября
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 409: Лекарство от жопных мух
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 479: Шан-Чи, Mortal Kombat, «Кэндимен» и «Золушка»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Ноль кадров в секунду – 385: People in Neutral Color
 
6ЕВА – 441: Возвращение эпик-сёненов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru