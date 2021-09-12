Пицца-пёс в компании Клинта Бартона и Кейт Бишоп на свежем кадре «Соколиного глаза»

Если кто-то ещё не потерял веры в марвеловские сериалы от Disney+, для вас есть хорошая новость — до премьеры очередного из них, «Соколиный глаз», осталось чуть больше двух месяцев. Компанию Джереми Реннеру составят Хейли Стайнфелд, Флоренс Пью, Вера Фармига, Тони Далтон, Фра Фи, Алаква Кокс и Зак Маккларнон. Впрочем, кроме первых двоих пока так никто и не засветился — вот и на свежем кадре всё те же лица: Бартон, Бишоп и пёсик.

Шоураннер проекта — Джонатан Игл («Безумцы», «Мастера секса»).

Судя по концовке «Чёрной вдовы», Елена Белова отправится разбираться с Соколиным глазом из-за Наташи Романофф, а что там будет дальше — большой вопрос. Но посмотреть стоит хотя бы ради Флоренс Пью.