Новые сериалы 20–26 сентября: «Основание» Айзека Азимова, «Полуночная месса» Майка Флэнегана и другие новинки

Пришло время наплыва многосерийных проектов от эфирных каналов — наступает новый осенний телесезон. Достойных внимания новых сериалов среди них крайне немного, зато важными релизами готовы порадовать стриминговые сервисы. Например, цифровая платформа Apple TV+ презентует многосерийную экранизацию «Основания» Айзека Азимова, а на Netflix выходит мистический хоррор Майка Флэнегана «Полуночная месса». Меж тем на HBO Max возвращается телекомикс «Роковой патруль».
Понедельник, 20 сентября
драма
В ролях Джеймс Волк, Элизабет Лейл, Натали Мартинес, Чарли Барнет, Тедди Сирс, Адам Родригес
Создатель Рассел Фрэнд, Гарретт Лернер, Калеб Рэнсон
Жизнь, состоит из череды выборов. Выпускаясь из колледжа, Джо делает такой выбор. Сериал покажет три параллельных реальности, в каждой из которых главный герой сделал выбор, отличный от двух остальных. Но как бы ни сложилась его судьба во всех трёх временных линиях, скучной и обыденной её никак не назовёшь.
Драма с Джеймсом Волком в главной роли использует известный концепт параллельных реальностей.
комедия
В ролях Шон Маккини, Марсель Спирс, Хэнк Гринспен, Тичина Арнольд, Бэт Бёрс, Макс Гринфилд
Создатель Джим Рейнольдс
Профессиональный переговорщик Дэйв Джонсон — невероятно открытый, добрый парень, который вместе с женой и маленьким сыном переезжают в новый дом в Лос-Анджелесе. Новый сосед Калвин не слишком-то жалует чужаков, хотя его остальная семья настроена к ним более благожелательно. Однако постепенно оба семейства узнают друг друга лучше и понимают, что вполне могут ужиться друг с другом.
драма
В ролях Питер Краузе, Анжела Бассетт, Конни Бриттон, Оливер Старк, Кеннет Чой, Аиша Хиндс
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
Процедурал покажет ответственную и напряжённую работу полицейских, врачей скорой помощи и пожарных, которым очень часто приходится иметь дело с невероятно сложными и опасными ситуациями. Главные герои драмы находятся в постоянном поиске баланса между бесконечным спасением людей и решением собственных каждодневных проблем.
комедия, драма, романтический
В ролях Билли Гарделл, Фолаке Оловофойеку, Шола Адвуси, Мэрибет Монро, Мэтт Джонс, Кристина Эберсол
Создатель Чак Лорри
Восстанавливая здоровье после сердечного приступа, бизнесмен Боб из Детройта неожиданно влюбляется в медсестру Абишолу, иммигрантку из Нигерии. И его совершенно не смущает тот факт, что девушка не отвечает ему взаимностью.
Вторник, 21 сентября
драма
В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер
Создатель Дэвид Шулнер
Главой старейшей государственной больницы США становится харизматичный доктор Макс Гудвин. Этот блестящий профессионал и бескопромиссный переговорщик, намерен сделать всё от него зависящее, чтобы покончить со старым неэффективным порядком ведения дел в больнице.
драма
В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел
Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи
Это история о молодом докторе-идеалисте, приступившем к работе в больнице под началом блестящего старшего резидента, который не мыслит категориями добра и зла в современной медицине. Его ментор спасает жизни, но далёк от клишированного образа непогрешимого эскулапа.
комедия
В ролях Д'Фарао Ун-А-Тай, Эльва Гуерра, Сара Подемски, Мэттью Кардаропл, Девери Джейкобс, Паулина Алексис
Создатель Тайка Вайтити, Стерлин Хархо
Первый сезон криминальной комедии завершится восьмым эпизодом под названием Satvrday. В начале сентября кабельный канал FX продлил сериал на второй сезон.
Среда, 22 сентября
драма, комедия
В ролях Джеймс Родэй, Кристина Очоа, Романи Малко, Дэвид Джинтоли, Энн Сон, Кристина Моусес
Создатель Диджей Нэш
Драмеди расскажет о группе друзей, по разным причинам переживающих не лучшие времена. Неожиданная кончина одного из них становится звоночком для остальных — пора начинать жить.
комедия
В ролях Тофер Грейс, Кейтлин Макги, Джимми Татро, Карла Сауза, Сашир Замата, Джордин Куре
Создатель Джон Абуд, Майкл Колтон
В центре многосерийной комедии — непростые родственные взаимоотношения взрослых братьев и сестры-лесбиянки, усложняющиеся финансовыми неурядицами.
комедия
В ролях Эмма Кинни, Майкл Фишман, Алисия Горансон, Лори Меткалф, Сара Гилберт, Джон Гудман
Создатель Дэйв Каплан, Брюс Хелфорд, Брюс Расмуссен
После неожиданного поворота событий семейство Коннеров из Лэнфорда вынуждено иметь дело с такими жизненными сложностями, с какими прежде никогда не сталкивалось.
комедия, драма
В ролях Брэндон Пи Белл, Логан Браунинг, Марке Ричардсон II, Антониетта Робертсон, Эшли Блейн Физерсон, Джон Патрик Амедори
Создатель Джастин Симиен
Сатирическая драмеди, основанная на одноимённой полнометражной картине 2014 года, рассказывает о событиях, развернувшихся в престижном американском колледже, который входит в знаменитую Лигу плюща. На организованной студентами-афроамериканцами вечеринке вспыхивает нешуточный конфликт, который очень скоро перерастает в студенческие волнения.
комедия, семейный
В ролях Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Джефф Гарлин, Джордж Сигал, Хейли Оррантия
Создатель Адам Ф. Голдберг
Шумному еврейскому семейству Голдбергов далеко до идеала. Глава семьи, Мюррей — деспот, считающий себя правым всегда и во всём. Привыкнув решать споры с помощью криков и оскорблений, он и супругу приучил к тому же. Старшие дети пошли в родителей, их поведение тоже не назовёшь примерным. Самым адекватным в этой пятёрке остаётся 11-летний Адам, мечтающий стать режиссёром и снимающий на камеру всё, что происходит в доме.
Четверг, 23 сентября
ужастик
В ролях Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд
Создатель Стивен Кинг, Джордж Ромеро
Сериал является сборником из двенадцати страшных историй. За основу взят культовый полнометражный хоррор 1982 года от Стивена Кинга и Джорджа Ромеро.
боевик, фантастика, драма
В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон
Создатель Джереми Карвер
Экранизация одноимённого комикса повествует о супергероях, обретших сверхспособности в результате изувечивших их роковых случайностей. В состав необычной команды под руководством сумасшедшего учёного Найлза Колдера (также известного как Шеф) входят Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн и Эластичная Женщина. Сломленные и искалеченные, эти люди находят применение своим способностям, защищая Землю от самых невероятных угроз. Роковой патруль — команда изгоев, воюющих за спасение мира, которому нет до них никакого дела.
Пятница, 24 сентября
фантастика
В ролях Ли Пейс, Джаред Харрис, Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон
Создатель Дэвид С. Гойер
Это масштабная история о великой Галактической Империи — её расцвете, неизбежном закате и последующем возрождении. Несколько изгнанников оправляются в грандиозное путешествие, чтобы спасти человечество и возродить цивилизацию на обломках рушащейся Галактической Империи.
Амбициозная попытка переложить на экранный язык заслуженную классику научной фантастики. Промо-материалы сериала убеждают по меньшей мере в одном — визуальная составляющая экранизации выглядит многообещающе.
ужастик
В ролях Зак Гилфорд, Кейт Сигел, Хамиш Линклэйтер, Аннабет Гиш, Майкл Трукко, Генри Томас
Создатель Майк Флэнеган
Жизнь на крошечном, изолированном от мира острове словно замерла. Однако с прибытием харизматичного и загадочного молодого священника жители Крокет-Айленд становятся свидетелями чудес и пугающих предзнаменований.
Создатель многосерийной антологии «Призраки дома на холме» попытается в очередной раз напугать и удивить зрителей. До сих пор ему это неплохо удавалось.
драма
В ролях Билли Боб Торнтон, Наташа Ки, Эвер Кэррадайн, Уильям Хёрт, Ингер Тудор, Тринеша Мур-Пернелл
Создатель Дэвид Э. Келли
Сюжет повествует о влиятельном и знаменитом в прошлом юристе Билли Макбрайде, который после крупного проигрыша в суде крепко запил, в итоге потеряв и работу, и карьеру, и жену. Партнёр по юридической фирме выгнал Билли, оставив бывшего друга спиваться. Но однажды в руки Макбрайда попадает дело, направленное против экс-коллеги, и главный герой ухватывается за эту возможность, твёрдо решив вернуться в седло.
Воскресенье, 26 сентября
драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас
Создатель Алекси Хоули
В основу сериала легла история из жизни. Филлион играет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи
Создатель Лорен Бочар
Анимационный сериал рассказывает о семье, которая работает в гамбургер-ресторане. При этом с ними происходят различные интересные ситуации.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри
Создатель Сет Макфарлейн
В центре сюжета неблагополучная семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Большая часть юмора сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.
мультфильм, комедия
В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария
Создатель Мэтт Гроунинг
Семейство Симпсонов известно на весь мир. Весёлый и неунывающий папа Гомер, мудрая и рассудительная мама Мардж, их дочка отличница Лиза, несносный мальчишка Барт и маленькая Мэгги. Мультфильм — это настоящая пародия на американскую жизнь и шоу-бизнес. Здесь зрители повстречают множество мультяшных прототипов реально существующих персонажей, окунутся в решение насущных проблем, а также познают стандарты жизни семьи в США.
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