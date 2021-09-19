Новые сериалы 20–26 сентября: «Основание» Айзека Азимова, «Полуночная месса» Майка Флэнегана и другие новинки

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В ролях Ли Пейс, Джаред Харрис, Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон

Это масштабная история о великой Галактической Империи — её расцвете, неизбежном закате и последующем возрождении. Несколько изгнанников оправляются в грандиозное путешествие, чтобы спасти человечество и возродить цивилизацию на обломках рушащейся Галактической Империи.

Амбициозная попытка переложить на экранный язык заслуженную классику научной фантастики. Промо-материалы сериала убеждают по меньшей мере в одном — визуальная составляющая экранизации выглядит многообещающе.