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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
На Wakanim в России выйдет сериал «Девочка-батарейка из мира-перевёртыша» про борьбу с вторженцами, запретившими айдолов, видеоигры, мангу и аниме Неделя игр на КГ — главные новости 30 августа — 5 сентября Граф Михаил Галустян и его «гарем» на постере комедии «Дракулов» Приквел «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой откладывает премьеру до мая 2024 года Махершала Али сыграет вместо Дензела Вашингтона в остросюжетном триллере
СЕРИАЛЫ
209
 
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 сентября

Источник: The CW
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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