Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 сентября

«Сексисты и лжецы» — грузинская шахматистка подала в суд на создателей «Хода королевы». И оскорбилась тем, что в сериале её приписали к «стране-агрессору» России.

Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд на Рождество — вышел первый трейлер сериала «Соколиный глаз». Премьера намечена на 24 ноября.

Фэнтези «Аванпост» осталось без пятого сезона. Канал The CW вспомнил, что сериал ещё идёт, и закрыл его.

Свежий трейлер «Голяка» старается привлечь к просмотру третьего сезона семейную аудиторию. Продолжение наконец-то получило точную дату выхода.

Съёмки второго сезона «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь официально завершились. Продолжение сериала наконец-то уходит в постпродакшен.

«Бэтмен» Мэтта Ривза получит спин-офф о Пингвине. Колину Фаррелу предложили вернуться к роли. Сериал будет выходить на HBO Max.

Хейли Этвелл перевоплотится в Лару Крофт для сериала Netflix. Подарит героине анимационного экшена свой голос.