Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 сентября

«Сексисты и лжецы» — грузинская шахматистка подала в суд на создателей «Хода королевы». И оскорбилась тем, что в сериале её приписали к «стране-агрессору» России.
Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд на Рождество — вышел первый трейлер сериала «Соколиный глаз». Премьера намечена на 24 ноября.
Фэнтези «Аванпост» осталось без пятого сезона. Канал The CW вспомнил, что сериал ещё идёт, и закрыл его.
Свежий трейлер «Голяка» старается привлечь к просмотру третьего сезона семейную аудиторию. Продолжение наконец-то получило точную дату выхода.
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Есть $ 1 млн за эпизод! Джейсон Судейкис и другие звёзды «Теда Лассо» выбили себе повышение перед третьим сезоном. Apple TV+, понятно, на всё согласен.
Съёмки второго сезона «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь официально завершились. Продолжение сериала наконец-то уходит в постпродакшен.
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