 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Аня Тейлор-Джой и Томасин Маккензи нежно трогают себя ладошками на промо фильма «Прошлой ночью в Сохо» Грег Дэвис знакомится с Хеленой Бонэм-Картер в трейлере чёрной комедии «Уборщик» Неделя игр на КГ — главные новости 6–12 сентября Лана Вачовски объяснила, почему вернула Нео и Тринити в «Матрице 4» Тираж манги «Золотой Камуй» достиг 17 млн копий
2
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
301
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Энтони Маки получил главную роль в сериале по игре Twisted Metal от авторов «Дэдпула»

Источник: Depositphotos

Новый Капитан Америка застолбил за собой ещё одну интересную партию — Энтони Маки возглавил актёрский состав комедийного экшена по вселенной игры Twisted Metal. Прежде числившиеся сценаристами Ретт Риз и Пол Верник, авторы «Дэдпула» и «Zомбилэнда», перешли в роль исполнительных продюсеров сериала.

Глава участвующей в производстве PlayStation Productions Асад Кизилбаш заявил, что они в восторге от Маки, умеющего в своей актёрской игре «сочетать комедию, экшен и драму».

Маки сыграет страдающего амнезией умника и болтуна Джона Доу, получившего шанс на лучшую жизнь. Всего-то и надо — без приключений доставить в пункт назначения таинственную посылку. Путь главного героя пролегает через постапокалиптическую пустошь, которая лишь выглядит необитаемой. В компании автомобильного вора Джон отправляется в путь, где ему предстоит столкнуться с дикими мародёрами на адских авто и другими смертельными опасностями включая свихнувшегося клоуна в фургоне мороженщика.

Нынче за сценарий отвечает Майкл Джонатан Смит («Кобра Кай»), который наряду с Маки также входит в команду исполнительных продюсеров проекта. В производстве участвует Sony TV.

Теги
КастингTwisted Metal (PlayStation 3)
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

2Дуэйн Джонсон, Генри Кавилл и Крис Хемсворт приглашают зрителей на масштабный онлайн-конвент Netflix 9Промо-кадр «Миротворца» Джеймса Ганна дарит первый официальный взгляд на новую команду 12Хейли Этвелл перевоплотится в Лару Крофт для сериала Netflix

Тоже интересно

Далее на КГ

6
Фэнтези «Аванпост» осталось без пятого сезона
 0
Издательство tinyBuild приобрело российскую студию Bad Pixel, авторов постапокалиптического MMO-шутера Deadside
 19
Гендер-твист века! Филипп Киркоров играет Жар-Птицу в фэнтези «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (фото)
 4
Выживание нежити в геймплейном трейлере V Rising
 2
Тизер слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» представляет новое поколение жертв серийного убийцы
 2
Фантастический шутер INDUSTRIA обзавёлся датой релиза
 15
Раскрыты первые подробности сделки Кристофера Нолана и Universal Pictures
 4
Перед новым полётом навигатор сменит пол — Брайс Даллас Ховард срежиссирует переосмысление старого детского фильма
 2
Женщина-воин в проклятом городе: анонсирована экшен-RPG Asterigos
 2
Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи записалась в спин-офф «Семейки Аддамс» от Тима Бёртона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 386: Стрельба себе в ноги
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 409: Лекарство от жопных мух
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 479: Шан-Чи, Mortal Kombat, «Кэндимен» и «Золушка»
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru