Энтони Маки получил главную роль в сериале по игре Twisted Metal от авторов «Дэдпула»

Новый Капитан Америка застолбил за собой ещё одну интересную партию — Энтони Маки возглавил актёрский состав комедийного экшена по вселенной игры Twisted Metal. Прежде числившиеся сценаристами Ретт Риз и Пол Верник, авторы «Дэдпула» и «Zомбилэнда», перешли в роль исполнительных продюсеров сериала.

Глава участвующей в производстве PlayStation Productions Асад Кизилбаш заявил, что они в восторге от Маки, умеющего в своей актёрской игре «сочетать комедию, экшен и драму».

Маки сыграет страдающего амнезией умника и болтуна Джона Доу, получившего шанс на лучшую жизнь. Всего-то и надо — без приключений доставить в пункт назначения таинственную посылку. Путь главного героя пролегает через постапокалиптическую пустошь, которая лишь выглядит необитаемой. В компании автомобильного вора Джон отправляется в путь, где ему предстоит столкнуться с дикими мародёрами на адских авто и другими смертельными опасностями включая свихнувшегося клоуна в фургоне мороженщика.

Нынче за сценарий отвечает Майкл Джонатан Смит («Кобра Кай»), который наряду с Маки также входит в команду исполнительных продюсеров проекта. В производстве участвует Sony TV.