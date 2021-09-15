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Тизер слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» представляет новое поколение жертв серийного убийцы

Киноклассика 90-х в жанре подросткового ужастика переживает новое рождение. Стриминговый сервис Amazon выпустил тизер многосерийной адаптации культового слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Премьера сериала состоится 15 октября.

Многосерийный ребут, как и первый фильм кинофранчайза, расскажет о компании школьных выпускников, случайно сбивших человека. Опасаясь, что этот инцидент будет стоить им будущего, главные герои решают сбросить тело в море и забыть о случившемся. Но год спустя они начинают получать таинственные анонимные послания, гласящие: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

За сценарную адаптацию одноимённого романа 1973 года Лоис Дункан отвечает Сара Гудман («Проповедник»). В команду исполнительных продюсеров входят Джеймс Ван («Болотная тварь»), Шэй Хаттен («Армия мертвецов») и Нил Х. Мориц («Пацаны»).

Теги
ДатыВидеоЯ знаю, что вы сделали прошлым летомAmazonТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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