Есть $ 1 млн за эпизод! Джейсон Судейкис и другие звёзды «Теда Лассо» выбили себе повышение перед третьим сезоном

В прошлом году скромный новичок «Тед Лассо» неожиданно для всех стал лучшим сериалом Apple TV+, покорил критиков, зрителей и собрал целую россыпь заслуженных наград. Стриминг-гигант, понятно, досрочно оформил комедии с Джейсоном Судейкисом продление на третий сезон и не прогадал — рейтинги второго сезона продолжают зашкаливать, в шесть (!) раз превосходя собственный результат годичной давности.

При таком уровне популярности и всеобщего обожания сильно бросался в глаза крайне скромный гонорар главной звезды и одного из создателей сериала — каких-то $ 400 тысяч за эпизод. Однако это упущение уже исправлено: The Hollywood Reporter со ссылкой на надёжные источники сообщает, что Судейкис, равно как и другие актёры, договорился о солидной прибавке и в третьем сезоне будет получать гроссмейстерские $ 1 млн за эпизод. Эта сумма также включает полагающиеся ему продюсерские отчисления.

Ханна Уэддингем (Ребекка), Джуно Темпл (Кили), Бретт Голдстин (Рой Кент) и Брендан Хант (тренер Бирд) также в обиде не остались. Если за первые два сезона каждому из них полагалось в районе $ 50-75 тысяч за эпизод, то теперь гонорар будет находиться в районе $ 125-150 тысяч.

Повышения добились также шоураннер Билл Лоренс («Клиника», «Город Хищниц»), оформивший девятизначный контракт с Apple TV+, и все сценаристы проекта, включая написавших несколько эпизодов Голдстина и Ханта.

Все эти переговоры задержали запуск в производство третьего сезона на месяц, однако теперь работа над сценарием официально стартовала, а к съёмкам же должны приступить в январе следующего года. Вопрос лишь в том, станет ли он последним для «Тед Лассо» — Судейкис изначально говорил о плане лишь на три сезона, однако Apple не намерен так рано прощаться со своим главным золотодобытчиком и предусмотрел возможность продления контрактов со всеми актёрами.