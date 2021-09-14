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«Нарки: Мексика» завершатся третьим сезоном, получившим дату выхода

Потоковый сервис Netflix опубликовал видеоанонс даты выхода третьего и, как оказалось, заключительного сезона криминальной драмы «Нарки: Мексика». Финальные эпизоды сериала, частично основанного на реальных событиях, станут доступны подписчикам цифровой платформы 5 ноября.

События третьего сезона развернутся в 90-х и расскажут о войне, вспыхнувшей после раскола наркоимперии Гальярдо. Новые, независимые друг от друга картели пытаются пережить смену власти и рост насилия. Рождается новое поколение мексиканских наркобаронов.

Шоураннером финального сезона выступает соавтор проекта Карлос Бернард. В актёрский состав входят Скут Макнэйри, Хосе Мария Яспик, Альберто Амман, Альфонсо Досаль, Майра Эрмосильо, Мэтт Летчер, Мануэль Масальва, Алехандро Эдда и Горка Ласаоса.

Теги
ДатыВидеоНаркиNetflix
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