Третий сезон «Наследников» получил точную дату выхода

Кабельный канал HBO наконец-то определился с датой старта долгожданного для многих продолжения «Наследников». Одинаково нахваливаемая критиками и зрителями сатирическая драма о делах семейных возвращается на малые экраны 17 октября.

Официальную дату возвращения сериала Джесси Армстронга («Вице-президент») подтверждает свежий постер, наглядно разграничивший стороны конфликта:

В центре внимания — влиятельное и баснословно богатое семейство Рой из Нью-Йорка, владеющее международной медиаимперией Waystar Royco. Когда глава семьи Логан Рой решает отойти от дел и передать бразды правления детям, начинается полная интриг и козней борьба за власть, в которую неизбежно вмешиваются внешние силы.

Актёрский состав возглавляют Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Алан Рак и Мэттью Макфейден.