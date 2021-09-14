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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Третий сезон «Наследников» получил точную дату выхода

Кабельный канал HBO наконец-то определился с датой старта долгожданного для многих продолжения «Наследников». Одинаково нахваливаемая критиками и зрителями сатирическая драма о делах семейных возвращается на малые экраны 17 октября.

Официальную дату возвращения сериала Джесси Армстронга («Вице-президент») подтверждает свежий постер, наглядно разграничивший стороны конфликта:

Постеры сериала «Наследники»

В центре внимания — влиятельное и баснословно богатое семейство Рой из Нью-Йорка, владеющее международной медиаимперией Waystar Royco. Когда глава семьи Логан Рой решает отойти от дел и передать бразды правления детям, начинается полная интриг и козней борьба за власть, в которую неизбежно вмешиваются внешние силы.

Актёрский состав возглавляют Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Алан Рак и Мэттью Макфейден.

Теги
ДатыГалереяНаследникиПостерHBO
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