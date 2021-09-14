 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя игр на КГ — главные новости 30 августа — 5 сентября «Медленная петля» — первый трейлер и другие подробности аниме про девчачью рыбалку Драма «Воин» с Томом Харди получит многосерийный спин-офф про лесбиянку-мусульманку Бомба! Кристофер Ллойд в роли Рика в свежем промо пятого сезона «Рика и Морти» Агрессивно прогрессивная «Золушка» проиграла по всем направлениям: критика, стриминг и пиратство
4
КИНО
СЕРИАЛЫ
376
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Сильвестр Сталлоне срежиссирует телеремейк своего триллера «Ночные ястребы» с Фрэнком Грилло в главной роли

Источник: Universal

В фильмографии Сильвестра Сталлоне встречаются фильмы самой разнообразной жанровой направленности — есть триллер 1981 года «Ночные ястребы», в котором Слай играл роль полицейского Дика Дасильва. Главный герой разыскивал международного террориста Вульфгара в исполнении покойного Рутгера Хауэра.

Оказывается, намечается телевизионный ремейк с Фрэнком Грилло в главной роли.

Всё со слов актёра:

Мы переделываем «Ночных ястребов» в формате мини-сериала — всего 8 эпизодов. Я играю персонажа Сталлоне. Слай режиссирует и тоже играет. Это всё происходит прямо сейчас — в реальном времени продаём сериал.

Исключительно хорошие новости — после ухода «24 часов» с арены шоу про борьбу с терроризмом, это место было вакантно большую часть времени.

Осталось найти достойную замену Хауэру, что, конечно, непросто. Ну и ждём, как Грилло будет смотреться в платье. Дасильва любил переодеваться в женщину. Не спрашивайте — посмотрите фильм.

Теги
КастингСильвестр Сталлоне
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

21Кертис «50 Cent» Джексон, Меган Фокс и Тони Джаа — новые звёзды «Неудержимых 4» 12Сильвестр Сталлоне раскрыл тайну следующих «Неудержимых» — это фильм про персонажа Джейсона Стэйтема

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Без Уилла Смита, но с ронином и орком: вышел трейлер анимационного спин-оффа фэнтезийного боевика «Яркость»
 4
Тимоти Шаламе больше не один в фильме про Вилли Вонку — ему составил компанию известный американский комик
 5
Два злодея для одного Лютера: Энди Сёркис и Синтия Эриво сыграют в экранизации популярного сериала
 0
Спасибо за бета-тест! Darkest Dungeon II отправится в ранний доступ уже осенью
 0
Вторжение в земли Хаоса не состоится — Total War: Warhammer 3 отложили
 3
Deathloop получил премьерный трейлер и восторженные отзывы критиков
 0
Netflix тоже любит слэшеры со школьниками — трейлер фильма «В доме кто-то есть» тому доказательство
 9
«Бэтмен» Мэтта Ривза получит спин-офф о Пингвине. Колину Фаррелу предложили вернуться к роли
 2
«Нарки: Мексика» завершатся третьим сезоном, получившим дату выхода
 1
Третий сезон «Наследников» получил точную дату выхода
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 409: Лекарство от жопных мух
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 479: Шан-Чи, Mortal Kombat, «Кэндимен» и «Золушка»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Ноль кадров в секунду – 385: People in Neutral Color
 
8ЕВА – 441: Возвращение эпик-сёненов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru