Сильвестр Сталлоне срежиссирует телеремейк своего триллера «Ночные ястребы» с Фрэнком Грилло в главной роли

В фильмографии Сильвестра Сталлоне встречаются фильмы самой разнообразной жанровой направленности — есть триллер 1981 года «Ночные ястребы», в котором Слай играл роль полицейского Дика Дасильва. Главный герой разыскивал международного террориста Вульфгара в исполнении покойного Рутгера Хауэра.

Оказывается, намечается телевизионный ремейк с Фрэнком Грилло в главной роли.

Всё со слов актёра:

Мы переделываем «Ночных ястребов» в формате мини-сериала — всего 8 эпизодов. Я играю персонажа Сталлоне. Слай режиссирует и тоже играет. Это всё происходит прямо сейчас — в реальном времени продаём сериал.

Исключительно хорошие новости — после ухода «24 часов» с арены шоу про борьбу с терроризмом, это место было вакантно большую часть времени.

Осталось найти достойную замену Хауэру, что, конечно, непросто. Ну и ждём, как Грилло будет смотреться в платье. Дасильва любил переодеваться в женщину. Не спрашивайте — посмотрите фильм.