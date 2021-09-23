Невесёлый выпускной — вышел трейлер слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Многосерийное переосмысление культового слэшера спешит на малые экраны. Видеосервис Amazon выпустил трейлер ужастика «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Судя по ролику, изрядная доля зрителей, как это нередко бывает, возьмётся болеть за маньяка. Выбрать сторону аудитория сможет уже 15 октября.

Сериал поведает о компании школьников-выпускников, случайно сбивших человека. Опасаясь очевидных последствий, подростки уговариваются избавиться от тела и забыть о страшном происшествии. Но год спустя главные герои начинают получать таинственные анонимные послания: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Сценарий по одноимённому роману 1973 года Лоис Дункан написала Сара Гудман («Проповедник»). Исполнительными продюсерами среди прочих числятся Джеймс Ван («Болотная тварь»), Шэй Хаттен («Армия мертвецов») и Нил Х. Мориц («Пацаны»).