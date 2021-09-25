Страдания Джинкс в первом трейлере «Аркейн» — сериала-приквела League of Legends

7 ноября Netflix выпустит первую треть сериала «Аркейн», посвящённого прошлому персонажей League of Legends. Каждая треть будет состоять из трёх серий, и первая трилогия в этой трилогии расскажет о детстве и юности сестёр Вай и Джинкс. А пока же мы представляем вашему вниманию его первый трейлер.
Только учтите: если Джинкс для вас — в первую очередь героиня умопомрачительно крутого CG-клипа Get Jinxed, то «Аркейн» вполне может вас разочаровать. Всё-таки выглядит сериал пусть и здорово, но всё равно похуже (и отнюдь не из-за предсказуемо поскромневшего наряда героини), а явно вдохновлённое популярностью Харли Квинн безумие и веселье, которым брала Джинкс, заменили на драму, страдания и сестринские ссоры.
Действие «Аркейн» происходит на границе между двумя неразрывно связанными городами: неблагополучным Зауном и богатым Пилтовером. Самые блестящие умы живут именно здесь, в «Городе прогресса», как окрестили эти места обитатели Рунтерры. Хрупкое равновесие между Пилтовером и Зауном нарушает изобретение хекстека — технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию.
Несмотря на то, что «Аркейн» повествует о прошлом персонажей League of Legends, сериал является самодостаточным произведением, которое можно смотреть отдельно от игры. Зрителей ждут многосложный мир, захватывающий сюжет, где героям предстоит решать непростые моральные дилеммы, и потрясающая рисовка.
В сериале игроки встретят знакомых персонажей из League of Legends, в том числе Джинкс, Вай, Джейс и Кейтлин, адаптированных для сериала. Зрители узнают, какой путь они прошли, чтобы стать теми чемпионами, какими их привыкли видеть в игре. Появятся и новые лица — например, Вандер и Силко, двое жителей Зауна, которые сыграют ключевую роль в судьбе двух противоборствующих городов.
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