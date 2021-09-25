Страдания Джинкс в первом трейлере «Аркейн» — сериала-приквела League of Legends

7 ноября Netflix выпустит первую треть сериала «Аркейн», посвящённого прошлому персонажей League of Legends. Каждая треть будет состоять из трёх серий, и первая трилогия в этой трилогии расскажет о детстве и юности сестёр Вай и Джинкс. А пока же мы представляем вашему вниманию его первый трейлер.

Только учтите: если Джинкс для вас — в первую очередь героиня умопомрачительно крутого CG-клипа Get Jinxed, то «Аркейн» вполне может вас разочаровать. Всё-таки выглядит сериал пусть и здорово, но всё равно похуже (и отнюдь не из-за предсказуемо поскромневшего наряда героини), а явно вдохновлённое популярностью Харли Квинн безумие и веселье, которым брала Джинкс, заменили на драму, страдания и сестринские ссоры.