Ви, Джинкс и остальные герои на персонажных постерах фэнтези «Аркейн» по миру игры League of Legends

Официальный твиттер-аккаунт анимационного сериала «Аркейн» опубликовал пачку персонажных постеров главных героев фэнтези по вселенной популярной игры League of Legends. Первый полноценный трейлер мультсериала покажут на выходных в рамках грандиозного онлайн-мероприятия TUDUM, посвящённого премьерам стримингового сервиса Netflix. Тогда же зрители узнают и точную премьерную дату.

Основные события анимационного фэнтези разворачиваются в двух важных локациях: утопическом Пилтовере и мрачном подземном мире Зауне. Это история о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что положит начало их непримиримой вражде.

В производстве многосерийного проекта участвует студия-разработчик игры Riot Games.