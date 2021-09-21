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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Колесо времени» рекастнуло ключевого персонажа в преддверии второго сезона

Источник: Amazon

Такое тоже бывает: Барни Харрис, успешно отснявшийся в первом сезоне фэнтези «Колесо времени» в роли Мэта Коутона, одного из главных персонажей саги, сериал покидает. Но его герой остаётся, и во втором сезоне играть его будет Донал Финн («Ведьмак») — есть шанс, что подмены не заметят ведь все белые на одно лицо.

Что побудило создателей на такой смелый рекаст, не сообщается. Надо сказать, та же «Игра престолов» в своё время успела по ходу дела сменить Даарио Нахариса, Григора Клигана и Томмена Баратеона, однако то были далеко не столь значимые персонажи.

В экранизации книжного цикла Роберта Джордана снимаются Розамунд Пайк (Морейн Дамодред), Дэниел Хенни (Лан Мандрагоран), Мадлен Мэдден (Эгвейн ал'Вир), Маркус Рутерфорд (Перрин Айбара), Йоша Страдовски (Ранд ал’Тор), Зои Робинс (Найнив ал'Мира), Софи Оконедо (Суан Санчей) и другие.

Шоураннер проекта Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»). Премьера на Amazon намечена на 19 ноября.

Теги
Колесо времени
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