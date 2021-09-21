«Вы не будете разочарованы» — Юэн Макгрегор рассказал о сериале «Оби-Ван Кеноби»

Съёмки многосерийного спин-оффа «Звёздных войн» про Оби-Вана Кеноби официально завершены — об этом сообщил исполнитель титульной роли Юэн Макгрегор. Актёр остался в диком восторге от участия в проекте и уверен, что сериал удался:

Мы закончили съёмки нашего большого сериала, и это было действительно весело. Я наслаждался работой с Деборой Чоу и, думаю, он вас не разочарует. Мы использовали новые крутые технологии, и это был совершенно иной опыт, чем съёмки трёх оригинальных фильмах, в которых я принимал участие.