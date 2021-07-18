Слух: стало известно, кто сыграет принцессу Лею в сериале «Оби-Ван Кеноби»

Юэн Макгрегор в одном из ранних интервью уже упоминал, что предстоящий сериал «Оби-Ван Кеноби» может представить нам юного Люка Скайуокера. Но кажется, этим дело не ограничится, и без Леи Органы действо также не обойдётся, по крайней мере, если верить инсайдерам.

Вот уже и кастинг есть — согласно большому спецу по «Звёздным войнам» из Cinelinx Джордану Мейсону, образ юной принцессы примерит на себя столь же юная Вивьен Лира Блэр («Птичий короб»). Девочке обещают большую роль, которая описывается как импульс для всего сериала, который отправит главного героя в новое приключение.

Компания Макгрегору подобралась неплохая: в многосерийном джедайском сольнике также снимаются Хейден Кристенсен, Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Джоэл Эдгертон, Индира Варма, Сон Кан, Моусес Ингрэм, О’Ши Джексон мл., Симона Кесселл, Бенни Сэфди и Бонни Пессе.

Действие развернётся спустя десять лет после событий «Мести ситхов». Режиссирует сериал Дебора Чоу («Мандалорец») по сценарию Джоби Харольда.