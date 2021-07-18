 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Анна Кендрик сыграет в триллере про подозрительного бойфренда, о котором нельзя рассказывать подружкам «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: атака Старро и прочая свежатина в промо-роликах сумасшедшего экшена Как вам такая Русалочка? Холли Бэйли поделилась пикантным кадром из фильма Дуэйн Джонсон уведомил о завершении съёмок «Чёрного Адама» (видео) Джеймс Ганн показал эффектный ролик о том, как снимал свой «Отряд самоубийц»
1
СЕРИАЛЫ
263
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Мини-сериал о создании «Крёстного отца» показал первый тизер c классическим саундтреком

В честь производственного старта потоковый сервис Paramount+ опубликовал тизер своего 10-серийного событийного проекта «Предложение» с Майлзом Теллером в главной роли. Мини-сериал обещает рассказать, как оскароносный продюсер Альберт Радди и режиссёр Фрэнсис Форд Коппола работали над экранизацией знаменитой гангстерской саги Марио Пьюзо «Крёстный отец».

Теллер играет Радди вместо Арми Хаммера, снятого с роли после известного «людоедского» скандала. Также в актёрском составе значатся Мэттью Гуд (Роберт Эванс), Дэн Фоглер (Фрэнсис Форд Коппола), Джованни Рибизи (Джо Коломбо), Бёрн Горман (Чарльз Блюдорн), Колин Хэнкс (Барри Лапидус), Джастин Чэмберс (Марлон Брандо) и Джуно Темпл (Бетти Маккарт).

Шоураннером проекта выступает Никки Тоскано («Охотники»), она также написала сценарий совместно с Майклом Толкином («Рэй Донован»). Несколько эпизодов срежиссирует Декстер Флетчер («Рокетмен»).

Теги
ВидеоПредложение
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

1Режиссёром сериала «Отель „Континенталь“» по вселенной Джона Уика стал постановщик «Книги Илая» 3Вампиры осваивают VR в тизере третьего сезона «Реальных упырей» 10Команда «Орвилла» в почти полном составе на закадровом фото третьего сезона

Тоже интересно

36Джон Бойега кинул Netflix — актёр сорвал съёмки и без предупреждения покинул проект 8Бесконечность: Пересказ фильма 20Как вам такая Русалочка? Холли Бэйли поделилась пикантным кадром из фильма 45Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда» 3Новые «Зловещие мертвецы» добавят мифологии в сюжет с помощью Некрономикона

Далее на КГ

0
Новые сериалы 19–25 июля: «Властелины Вселенной: Откровение» и «Тед Лассо»
 2
Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 июля
 15
Телеовощи. Выпуск 401: Продолжаем ныть
 0
Самая продаваемая манга в Японии за июнь 2021 года
 1
Новый тизер второго сезона «Истребителя демонов» и другие новости франчайза
 0
«Плод эволюции: Моя жизнь изменилась прежде, чем я это осознал» — тизер, авторы и дата выхода исекая про удивительные плоды, превращающие животных в девушек
 1
В библиотеке Netflix появился второй сезон аниме «Выдающиеся звери» с русскими субтитрами
 1
Streets of Rage 4 — премьерный трейлер дополнения Mr. X Nightmare
 15
Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
 1
Постеры сериала «Бруклин 9-9» обещают безумный финальный сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Винчестеры возвращаются в приквеле «Сверхъестественного» с Дженсеном Эклсом
 
Игры Опубликованы новые доказательства невиновности Криса Авеллона
 
Кино Зак Брафф сыграет главного колонизатора Марса в научно-фантастической комедии
 
Путешествие по Орегонской тропе началось на кадрах третьего сезона комедии «Чудотворцы»
 
Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера»
 
Кино Первый взгляд на новые суперсилы Человека-паука — в сети появились свежие промо триквела «Нет пути домой»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в июле

19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
21 СрНоль кадров в секунду
25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
15Телеовощи – 401: Продолжаем ныть
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
5ЕВА – 433: Акватропы и автодропы
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 471: Кто соскучился по фильмам Marvel?
 
1Ноль кадров в секунду – 377: Не Pro
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru