Мини-сериал о создании «Крёстного отца» показал первый тизер c классическим саундтреком

В честь производственного старта потоковый сервис Paramount+ опубликовал тизер своего 10-серийного событийного проекта «Предложение» с Майлзом Теллером в главной роли. Мини-сериал обещает рассказать, как оскароносный продюсер Альберт Радди и режиссёр Фрэнсис Форд Коппола работали над экранизацией знаменитой гангстерской саги Марио Пьюзо «Крёстный отец».

Теллер играет Радди вместо Арми Хаммера, снятого с роли после известного «людоедского» скандала. Также в актёрском составе значатся Мэттью Гуд (Роберт Эванс), Дэн Фоглер (Фрэнсис Форд Коппола), Джованни Рибизи (Джо Коломбо), Бёрн Горман (Чарльз Блюдорн), Колин Хэнкс (Барри Лапидус), Джастин Чэмберс (Марлон Брандо) и Джуно Темпл (Бетти Маккарт).

Шоураннером проекта выступает Никки Тоскано («Охотники»), она также написала сценарий совместно с Майклом Толкином («Рэй Донован»). Несколько эпизодов срежиссирует Декстер Флетчер («Рокетмен»).