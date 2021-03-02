Звезда «Игры престолов» Индира Варма получила роль в сериале «Оби-Ван Кеноби»

Исполнитель титульной партии Юэн Макгрегор в начале февраля пообещал, что съёмки сериала «Оби-Ван Кеноби» стартуют поздней весной, значит, самое время доукомплектовать актёрский состав проекта, куда только что, по информации Deadline, записалась Индира Варма («Рим», «Игра престолов»). Вот только пока никто не возьмётся сказать, кого именно она сыграет — роль засекречена.

События сериала — это как раз не секрет — развернутся спустя 10 лет после финала «Мести ситхов» и расскажут, как поживал и чем занимался в это время легендарный мастер-джедай. Помимо Вармы и Макгрегора в многосерийном проекте Lucasfilm появится Хейден Кристенсен в роли Дарта Вейдера.

За сценарий отвечает Джоби Харольд («Меч короля Артура»), а режиссировать будет Дебора Чоу («Мандалорец»). Когда очередной сериал по вселенной «Звёздных войн» нагрянет на потоковый сервис Disney+, пока не сообщается.