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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Юэн Макгрегор и Индира Варма за кадром сериала «Оби-Ван Кеноби» (фото)

Весной наконец-то съёмки сериала «Оби-Ван Кеноби», и поклонникам историй из далёкой-далёкой галактики на днях удалось среди прочих поймать за кадром исполнителя титульной партии Юэна Макгрегора и его коллегу по съёмочной площадке Индиру Варму.

Промо-арт сериала «Оби-Ван Кеноби» Промо-арт сериала «Оби-Ван Кеноби»

И если с персонажем Макгрегора всё и так понятно, то о героине Вармы мы до сих пор не знали вообще ничего. Теперь же по крайней мере понимаем, в каком лагере её персонаж — форма выдаёт врагиню с головой.

Промо-арт сериала «Оби-Ван Кеноби» Промо-арт сериала «Оби-Ван Кеноби»

Осталось дождаться, когда фотоохотники выследят Хейдена Кристенсена в образе. Помимо вышеперечисленных в сериале снимаются Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Моусес Ингрэм, О’Ши Джексон мл., Сон Кан, Симона Кесселл, Бенни Сэфди, Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе. Режиссирует Дебора Чоу («Мандалорец») по сценарию Джоби Харольда («Меч короля Артура»).

Теги
Оби-Ван КенобиDisney+
Комментарии (2)

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