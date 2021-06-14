Юэн Макгрегор и Индира Варма за кадром сериала «Оби-Ван Кеноби» (фото)

Весной наконец-то съёмки сериала «Оби-Ван Кеноби», и поклонникам историй из далёкой-далёкой галактики на днях удалось среди прочих поймать за кадром исполнителя титульной партии Юэна Макгрегора и его коллегу по съёмочной площадке Индиру Варму.

И если с персонажем Макгрегора всё и так понятно, то о героине Вармы мы до сих пор не знали вообще ничего. Теперь же по крайней мере понимаем, в каком лагере её персонаж — форма выдаёт врагиню с головой.

Осталось дождаться, когда фотоохотники выследят Хейдена Кристенсена в образе. Помимо вышеперечисленных в сериале снимаются Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Моусес Ингрэм, О’Ши Джексон мл., Сон Кан, Симона Кесселл, Бенни Сэфди, Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе. Режиссирует Дебора Чоу («Мандалорец») по сценарию Джоби Харольда («Меч короля Артура»).