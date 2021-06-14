Трейлер четвёртого сезона «Нетипичного» учит не бояться перемен

Перемены — большие и маленькие — неотъемлемая часть жизни. Самое время научиться их принимать без страха. Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер заключительного сезона семейной драмеди «Нетипичный». Финальные эпизоды выходят 9 июля.

Подросток с аутизмом Сэм Гарднер на пороге новой жизни вдали от семьи. В четвёртом сезоне всем его родным и близким предстоит столкнуться с особенно важным испытанием и принять верное решение. А Сэм готов поставить перед собой почти неосуществимую цель.

В сериале снимаются Кейр Гилкрист, Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд, Эми Окуда и Эрик Маккормак. Создателем и шоураннером сериала числится Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму»).