Финальный сезон уютной драмеди «Нетипичный» получил дату выхода

Стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода четвёртого — заключительного — сезона семейной комедийной драмы «Нетипичный». 10-серийное завершение истории выйдет на цифровой платформе 9 июля. В сети появились первые кадры из финальных эпизодов.

Подросток с аутизмом Сэм Гарднер (Кейр Гилкрист) старается вести полноценную самостоятельную жизнь, и в этом его всячески поддерживают младшая сестра и родители, у которых, впрочем, полным-полно своих проблем и жизненных трудностей, которые необходимо преодолеть. Но любовь и стремление ко взаимопониманию помогают справиться даже с самыми сложными задачами.

В сериале также снимаются Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд, Эми Окуда и Эрик Маккормак. Создателем и шоураннером всех четырёх сезонов выступает Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму»). За производство отвечает Sony Pictures TV