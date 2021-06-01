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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Финальный сезон уютной драмеди «Нетипичный» получил дату выхода

Стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода четвёртого — заключительного — сезона семейной комедийной драмы «Нетипичный». 10-серийное завершение истории выйдет на цифровой платформе 9 июля. В сети появились первые кадры из финальных эпизодов.

Кадры из сериала «Нетипичный» Кадры из сериала «Нетипичный»

Подросток с аутизмом Сэм Гарднер (Кейр Гилкрист) старается вести полноценную самостоятельную жизнь, и в этом его всячески поддерживают младшая сестра и родители, у которых, впрочем, полным-полно своих проблем и жизненных трудностей, которые необходимо преодолеть. Но любовь и стремление ко взаимопониманию помогают справиться даже с самыми сложными задачами.

Кадры из сериала «Нетипичный» Кадры из сериала «Нетипичный»

В сериале также снимаются Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд, Эми Окуда и Эрик Маккормак. Создателем и шоураннером всех четырёх сезонов выступает Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму»). За производство отвечает Sony Pictures TV

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