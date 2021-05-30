Новые сериалы 31 мая — 6 июня: «Анна Болейн», «История Лизи» и другие новинки

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Главные герои этой истории — подростки, учащиеся средней школы. Пятеро друзей — Юра, Джулс, Лика, Крест и Костя — замечают, что их одноклассники, казалось бы, не связанные друг с другом, стабильно пропадают. Учителя объясняют это внезапным решением их родителей о переезде в другой город. Родители не обращают на это внимания, предполагая, что ребенок просто тяжело заболел и находится в местной больнице. Но героев эти объяснения не кажутся правдоподобными. Пятеро друзей решают инициировать собственное расследование с помощью социальных сетей и паблика «Подслушано».

Детективный триллер режиссёра-сценариста Ильи Куликова предлагает посопереживать современным московским подросткам в их попытках разгадать страшную тайну и при этом остаться в живых.