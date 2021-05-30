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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы 31 мая — 6 июня: «Анна Болейн», «История Лизи» и другие новинки

Первая неделя лета не даст сериаломанам заскучать. В списке новых сериалов значится несколько стриминговых премьер. В отечественном онлайн-кинотеатре KION стартует детективный триллер «Подслушано», видеосервис Apple TV+ презентует экранизацию романа Стивена Кинга «История Лизи», а на стриминговом гиганте Netflix выйдет первый сезон постапокалиптической сказки «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами». Еще один триллер — альтернативно исторический — припас британский Channel 5, который покажет мини-сериал «Анна Болейн».

Понедельник, 31 мая

 
Премьера+
Канал неизвестен
Подслушано

триллер, детектив

В ролях Александр Новиков, Валентина Ляпина, Никита Патуев, Кристина Корбут, Егор Абрамов, Денис Васильев

Главные герои этой истории — подростки, учащиеся средней школы. Пятеро друзей — Юра, Джулс, Лика, Крест и Костя — замечают, что их одноклассники, казалось бы, не связанные друг с другом, стабильно пропадают. Учителя объясняют это внезапным решением их родителей о переезде в другой город. Родители не обращают на это внимания, предполагая, что ребенок просто тяжело заболел и находится в местной больнице. Но героев эти объяснения не кажутся правдоподобными. Пятеро друзей решают инициировать собственное расследование с помощью социальных сетей и паблика «Подслушано».

Детективный триллер режиссёра-сценариста Ильи Куликова предлагает посопереживать современным московским подросткам в их попытках разгадать страшную тайну и при этом остаться в живых.

Видео

Вторник, 1 июня

 
Премьера+
Channel 5
Анна Болейн Anne Boleyn

триллер, драма

В ролях Джоди Тёрнер-Смит, Марк Стэнли, Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Джамал Уэстман, Аманда Бёртон

Создатель Ив Хеддервик Тёрнер

Мини-сериал поведает о последних месяцах жизни печально известной супруги Генриха VIII, боровшейся с закоснелыми патриархальными устоями тюдоровской Англии, стремившейся обеспечить будущее своей дочери Елизаветы и отчаянно пытавшейся родить наследника престола.

Свежий взгляд на тюдоровскую Англию, призывающий зрителей не обращать внимания на цвет кожи и проникнуться прогрессивными посылами того времени.

Видео

Среда, 2 июня

 
Конец сезона2
The CW
Нэнси Дрю Nancy Drew

детектив, драма

В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит

Создатель Джош Шварц

Второй сезон сериал завершится восемнадцатым эпизодом The Echo of Lost Tears. В начале февраля телеканал The CW продлил подростковый триллер на третий сезон.

Видео

Четверг, 3 июня

 
Сезон2
Paramount+
Почему женщины убивают Why Women Kill

драма, комедия

В ролях Ник Фрост, Эллисон Толман, Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Александрой Даддарио, Рейд Скотт

Создатель Марк Черри

События второй телеглавы чёрной комедии Марка Черри разворачиваются в 1949 году. Домохозяйка Альма изо всех сил пытается приобщиться к сливкам местного общества, но все её попытки ни к чему не приводят. Доведённая до отчаяния, Альма преступает черту, и с тех пор её жизнь и жизнь её супруга-ветеринара Бертрама круто меняется. Поначалу — к лучшему.

Видео

 
Конец сезона4
ABC (US)
Пожарная часть 19 Station 19

драма

В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре

Создатель Стэйси Макки

Шестнадцатая серия Forever and Ever, Amen станет заключительной для четвёртого сезона. Три недели назад проект получил от телеканала ABC продление на пятый сезон.

Пятница, 4 июня

 
Премьера+
Apple TV+
История Лизи Lisey’s Story

триллер

В ролях Джулианна Мур, Клайв Оуэн, Дэйн ДеХаан, Джоан Аллен, Дженнифер Джейсон Ли, Рон Сефас Джонс

Создатель Стивен Кинг

Это история о Лизи Лэндон — вдове известного писателя Скотта Лэндона, тяжело переживающей потерю мужа. Погружённой в воспоминания женщине предстоит столкнуться с невероятными и пугающими событиями — реальными и потусторонними, а также вернуться в некогда открытую ей мужем параллельную реальность, служившей для него источником вдохновения.

Экранизация очередного романа Стивена Кинга по сценарию автора первоисточника поведает об ужасах мистических и реальных.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами Sweet Tooth

драма, фантастика, приключенческий

В ролях Кристиан Конверри, Нонсо Анози, Адиль Ахтар, Ализа Веллани, Стефания Оуэн, Даня Рамирес

Создатель Бет Шварц, Джим Микл

После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и таких же, как он, детей-гибридов начинает искать ответы.

Многосерийная адаптация комикса от импринта DC Vertigo, продюсируемая Робертом Дауни-младшим, представит более оптимистичный и в чём-то даже сказочный взгляд на историю мальчика-гибрида Гаса.

Видео

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Комментарии (7)

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