Следствие ведут подростки в триллере «Подслушано» от создателя «Полицейского с Рублёвки» (трейлер и постер)

Этот удивительный мир зумеров. Стриминговый сервис KION презентует очередной оригинальный проект — многосерийный детективный триллер «Подслушано» о современных подростках, занявшихся собственным расследованием. За сериал стоит благодарить его режиссёра и сценариста Илью Куликова («Полицейский с Рублёвки»). Трейлер и постер сулят раскрытие ужасных тайн. Премьера состоится 31 мая.

В центре истории — школьники Юра, Джулс, Лика, Крест и Костя, которые замечают, что несколько их одноклассников перестали ходить в школу. Учителя объясняют эту странность переездом их семей в другой город, но главные герои не верят взрослым и начинают собственное расследование с помощью социальных сетей и паблика «Подслушано».

Постер: