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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

У Декстер Морган новое имя и новая работа в девятом сезоне триллера «Декстер»

Официальный твиттер-акканут сериала «Декстер» от Showtime поделился свежим информационным обновлением — анимированное изображение раскрывает новые имя, фамилию и профессию главного героя. В девятом сезоне психологического триллера персонажу Майкла С. Холла, по понятным причинам, предстоит выдавать себя за другого человека — Джима Линдсэя, отыскавшего своё призвание в торговле.

Условный альтернативный финал сериала организовал шоураннер первых четырёх сезонов Клайд Филлипс. В продолжении мы узнаем о жизни Декстера Моргана спустя десять лет после случившегося в восьмом сезоне. Психологический триллер поведает, как главный герой впутывается в неприятности в городишке Айрон Лэйк, штат Нью-Йорк.

Помимо Ходда в девятом сезоне снимаются Клэнси Браун, Джейми Чанг и Джулия Джонс. Шесть эпизодов снимет режиссёр предыдущих сезонов Маркос Сига («Ты»); он же вместе с Филлипсом числится исполнительным продюсером проекта, который выйдет на экраны этой осенью.

Теги
Декстер
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