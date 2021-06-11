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Джинкс воюет с прошлым в отрывке анимационного фэнтези «Аркейн» по вселенной League of Legends

Стриминговый сервис Netflix показал первый отрывок из анимационного фэнтези «Аркейн» по вселенной знаменитой игры League of Legends, где на Джинкс обрушиваются воспоминания. Точной премьерной даты у мультсериала по-прежнему нет, но первый сезон обещают показать этой осенью.

Основные события разворачиваются в двух важных локациях: утопическом Пилтовере и мрачном подземном мире Зауне. Это история о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что положит начало их непримиримой вражде.

За производством сериала присматривает студия-разработчик игры Riot Games.

Теги
ВидеоАркейнNetflix
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