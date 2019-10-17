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Анонс мультсериала по игре League of Legends

Студия-разработчик Riot Games выкатила официальный анонс анимационного сериала «Тайна» (Arcane) по вселенной знаменитой игры League of Legends.

Сюжетных подробностей о проекте пока очень мало. Известно лишь, что многосерийное анимационное фэнтези расскажет о юности двух легендарных чемпионов из мира League of Legends и о той силе, что неминуемо их разделит.

Riot Games сама займётся производством мультсериала. О конкретной дате премьеры пока ничего не сообщается, но известно, что проект презентуют в следующем году.

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Видео Тайна
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5Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
1Ноль кадров в секунду – 286: Растягивающаяся мусульманка
 
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10Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
49Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
13Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
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