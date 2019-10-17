Анонс мультсериала по игре League of Legends

Студия-разработчик Riot Games выкатила официальный анонс анимационного сериала «Тайна» (Arcane) по вселенной знаменитой игры League of Legends.

Сюжетных подробностей о проекте пока очень мало. Известно лишь, что многосерийное анимационное фэнтези расскажет о юности двух легендарных чемпионов из мира League of Legends и о той силе, что неминуемо их разделит.

Riot Games сама займётся производством мультсериала. О конкретной дате премьеры пока ничего не сообщается, но известно, что проект презентуют в следующем году.