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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Драмеди «Почему женщины убивают» получила второй сезон

Перед выходом в эфир заключительного эпизода первого сезона сериал «Почему женщины убивают» получил продление на второй. Глава по контенту CBS All Access Джули Макнамара заверила, что телеантология Марка Черри («Отчаянные домохозяйки») стала одним из самых востребованных на потоковом сервисе сериалов, а потому они ждут не дождутся продолжения.

В первом сезоне проект своим присутствием украсили Люси Лью («Элементарно»), Джиннифер Гудвин («Однажды в сказке») и Александра Даддарио («Настоящий детектив»). Во втором сезоне будут рассказаны новые истории с новыми персонажами и актёрским составом.

Драмеди повествует о трёх женщинах из разных временных линий: домохозяйке из 60-х (Гудвин), светской львице из 80-х (Лью) и адвокате из современности (Кирби Хауэлл-Батист). Каждая сталкивается с изменой любимого человека, что приводит к трагическим последствиям.

Производственной частью заведуют Imagine Studios и CBS Television Studios.

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Почему женщины убивают
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