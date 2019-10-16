Сценарист «Изгоя-один» займётся сериалом про Кассиана Андора

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В безымянном шпионском экшене по вселенной «Звёздных войн» важное пополнение — в творческую команду сериала о Кассиане Андоре влился очень хорошо знакомый с историей Тони Гилрой (киносерия о Джейсоне Борне). Ему довелось участвовать в написании сценария и пересъёмках «Изгоя-один» — полнометражного фильма, приквелом которого является сериал.

Гилрой напишет сценарий пилотной серии, а также срежиссирует несколько эпизодов.

Сериал расскажет о приключениях Андора (Диего Луна) и его напарника — дроида K-2SO (Алан Тьюдик) — до их судьбоносной миссии по добыванию чертежей «Звезды Смерти». Зрителей ждёт шпионский экшен-триллер об отважных разведчиках Альянса повстанцев и их невероятных миссиях по возрождению надежды в галактике, страдающей от имперской тирании.

Шоураннером проекта назначен Стивен Шифф («Американцы»). Сериал будет выходить на цифровой платформе Disney+.