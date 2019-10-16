В сериал-приквел «Властелина колец» записался Макс Болдри

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В актёрском составе многосерийной предыстории «Властелина колец» свежее пополнение — в сериал записался Макс Болдри («Рим»). Никаких подробностей о его персонаже, само собой, неизвестно, но сообщают, будто ему досталась «значимая» роль.

В кастинг-листе проекта уже некоторое время значатся Маркелла Кавена и Уилл Поултер, по неофициальной информации, получившие ведущие партии в фэнтези-эпике, который поведает о событиях Второй эпохи Средиземья.

Проект под присмотром шоураннеров Джона Ди Пэйна и Патрика Маккея находится на предпроизводственной стадии, а съёмки вот-вот начнутся. Первый и второй эпизоды снимет Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). В исполнительных продюсерах, кроме Байоны, значатся Линди Вебер («Кловерфилд, 10»), Брюс Ричмонд («Игра престолов»), Джин Келли («Подпольная империя»), Дженнифер Хатчисон («Во все тяжкие»), Джейсон Кэхилл («Клан Сопрано») и Джастин Добл («Очень странные дела»).