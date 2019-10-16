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Первоисточник: www.denofgeek.com Прямая ссылка на новость:
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Apple TV+ продлил на второй сезон фантастический эпик «Видеть» с Джейсоном Момоа

Помимо космодрамы «Для всего человечества» потоковый сервис Apple TV+ не стал скупиться на второй сезон и для своего фантастического эпика «Видеть» с Джейсоном Момоа. Вот такая слепая уверенность в успехе проекта.

1 ноября на цифровой платформе состоится премьера масштабной постапокалиптической драмы сценариста Стивена Найта («Острые козырьки») и режиссёра Фрэнсиса Лоуренса («Я — легенда») о новом мире, в котором живут ослепшие остатки человечества, пережившие страшную пандемию. Спустя несколько веков на свет рождаются зрячие близнецы. Отец младенцев, бесстрашный воин Баба Восс (Момоа), должен защитить своё племя от могущественной королевы, задумавшей уничтожить детишек.

Более того, по второму сезону получили ещё два сериала — драмеди «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд и производственная драма «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Каррелом.

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Темы
 
Видеть Дикинсон Утреннее шоу
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5Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
1Ноль кадров в секунду – 286: Растягивающаяся мусульманка
 
13ЕВА
 
 
10Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
49Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
13Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
1Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
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