Apple TV+ продлил на второй сезон фантастический эпик «Видеть» с Джейсоном Момоа

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Помимо космодрамы «Для всего человечества» потоковый сервис Apple TV+ не стал скупиться на второй сезон и для своего фантастического эпика «Видеть» с Джейсоном Момоа. Вот такая слепая уверенность в успехе проекта.

1 ноября на цифровой платформе состоится премьера масштабной постапокалиптической драмы сценариста Стивена Найта («Острые козырьки») и режиссёра Фрэнсиса Лоуренса («Я — легенда») о новом мире, в котором живут ослепшие остатки человечества, пережившие страшную пандемию. Спустя несколько веков на свет рождаются зрячие близнецы. Отец младенцев, бесстрашный воин Баба Восс (Момоа), должен защитить своё племя от могущественной королевы, задумавшей уничтожить детишек.

Более того, по второму сезону получили ещё два сериала — драмеди «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд и производственная драма «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Каррелом.