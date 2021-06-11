Спин-офф Castlevania расскажет о приключениях сына Тревора Бельмонта и Сифы Белнадес

Во время онлайн-фестиваля Geeked Week создатели анимационного хита **Castlevania **официально объявили о запущенном в разработку спин-оффе оригинального сериала Netflix. Названия у сиквела готического фэнтези пока нет, зато есть краткое описание.

Вселенная Castlevania прирастёт историей о приключениях отпрыска Тревора и Сифы Рихтера Бельмонта. В сюжете также фигурирует Мария Ренард. События развернутся в 1792 году во Франции в крайне неспокойные времена Французской революции.

Шоураннером проекта назначен Клайв Брэдли. Режиссёры оригинала Сэм Дитс и Адам Дитс вернутся к обязанностям постановщиков в сиквеле. Анимацией по-прежнему занимается студия Powerhouse Animation.