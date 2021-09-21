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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Генри Кавилл рассказал об отношениях Геральта и Цири во втором сезоне «Ведьмака»

Источник: Netflix

Как обещали создатели, во втором сезоне «Ведьмака» будет куда больше Цири (Фрейя Аллан) — соответственно, много внимания будет уделено её отношениям с Геральтом. Разумеется, они будут абсолютно невинным — с виду суровый герой Генри Кавилла возьмёт на себя роль отца, и на этом его метаморфозы не закончатся. Готовьтесь, нас ждёт больше мыслящего и мудрого Геральта-философа.

У него есть этот синдром спасителя, даже несмотря на то, что каждый раз он приводит к серьёзным неприятностям и ставит его и всех остальных в худшее положение, чем было изначально. Но Цири определённо выявит отцовскую сторону Геральта. Хоть он и не был тем, кто жаждал иметь детей, он весьма естественно берёт на себя роль защитника.

Я не хочу, чтобы он был слишком однобоким. Хоть временами он бывает мрачным и загадочным, я хочу, чтобы он превратился в замечательного персонажа, которого написал Сапковский. Это то, на чём я очень настаиваю и всеми силами пытаюсь протолкнуть в сериал.

Генри Кавилл, папочка

Замечательно, что исполнителю главной роли приходится настаивать на верности первоисточнику — привет Лорен Шмидт Хиссрич.

Во втором сезоне «Ведьмака» зрителям предстоит познакомиться с Весемиром, которого сыграет Ким Бодния («Убивая Еву»), а также с Нивелленом (Кристофер Хивью) и Ламбертом (Пол Бульон). Кроме того к продолжению сериала присоединились Ясен Атор, Агнес Бьорн, Ту Эрстед Расмуссен, Аиша Фабьен Росс, Месия Симсон, Кэсси Клер, Аджоа Андо, Лиз Карр, Саймон Кэллоу, Грэм Мактавиш, Кевин Дойл, Крис Фултон, Сэм Хэзелдайн, Ниам Маккормак, Энн Фёрбэнк и Эд Бирч.

Новые эпизоды выйдут на Netflix уже 17 декабря.

Теги
Ведьмак
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