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Киллер-привидение Джейсон Судейкис и обезьянка в костюме — вышел тизер «Хит-Манки» по комиксам Marvel

Анонсированный в начале позапрошлого года анимационный сериал «Хит-Манки» по вселенной Marvel таки доберётся до экранов. Стриминговый сервис Hulu опубликовал первый тизер фантастического экшена с Джейсоном Судейкисом и Оливией Манн в составе актёров озвучивания.

Сериал от сценаристов Джоша Гордона и Уилла Спека стартует 17 ноября и поведает трагическую историю мести самца японской снежной макаки, превратившегося в смертоносного охотника на убийц, после того как ему явился призрак Брайса (Судейкис) — спасённого им однажды киллера.

Теги
ВидеоХит-МанкиТрейлерMarvel
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Источник фотографий: Depositphotos

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