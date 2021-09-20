Киллер-привидение Джейсон Судейкис и обезьянка в костюме — вышел тизер «Хит-Манки» по комиксам Marvel

Анонсированный в начале позапрошлого года анимационный сериал «Хит-Манки» по вселенной Marvel таки доберётся до экранов. Стриминговый сервис Hulu опубликовал первый тизер фантастического экшена с Джейсоном Судейкисом и Оливией Манн в составе актёров озвучивания.

Сериал от сценаристов Джоша Гордона и Уилла Спека стартует 17 ноября и поведает трагическую историю мести самца японской снежной макаки, превратившегося в смертоносного охотника на убийц, после того как ему явился призрак Брайса (Судейкис) — спасённого им однажды киллера.