Встречайте героев эпического фэнтези «Колесо времени» (кадры)

«Колесо времени» от Amazon уже успело гарантировать себе второй сезон (и начать его съёмки), а мы только одним глазом сумели взглянуть на его героев. Упущение исправлено: опубликована пачка официальных кадров эпического фэнтези, дающих небольшое представление о том, что нас ждёт.

Компанию Розамунд Пайк в сериале составят Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэниел Хенни, Дэрил Маккормак и Софи Оконедо.

Стриминг-гигант продолжает издеваться и не называет дату выхода. Но точно известно, что счастливое событие случится в этом году.