Расовое разнообразие в действии — первый взгляд на героев спин-оффа «Как я встретил вашу маму»

Не то чтобы мы ждали чего-то хорошего от недавно анонсированного спин-оффа «Как я встретил вашу маму», но всегда приятно убеждаться в своей правоте. Возглавляемая Хилари Дафф комедия «Как я встретила вашего папу» недавно обзавелась официальным актёрским составом, а теперь все эти люди приступили к съёмкам сериала, и у нас есть возможность посмотреть им в глаза.

Состав, как водится, максимально разнообразный — не прикопаться.

Компанию Дафф на фото составили все исполнители главных ролей: Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн, Сурадж Шарма, Том Эйнсли и Брэндон Майкл Холл.

Бремя шоураннерства взвалили на себя Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, а ответственные за оригинал Картер Бейз и Томас Крэйг выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Сериал смело идёт на Hulu, но датой выхода пока не обзавёлся.