 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
В 2022 году выйдет сериал «Руководство гениального принца по избавлению нации от долгов: Да, давайте продадим страну» Слух: Netflix шокирован откровенными сценами в байопике Мэрилин Монро с Аной Де Армас Нейросеть спасла Mass Effect! Legendary Edition продаётся лучше ожиданий Мастер-класс по манипуляции от DC Сверхъестественные ниндзя выясняют отношения в сюжетном трейлере Aragami 2
4
СЕРИАЛЫ
297
 
Прямая ссылка на новость:

Расовое разнообразие в действии — первый взгляд на героев спин-оффа «Как я встретил вашу маму»

Не то чтобы мы ждали чего-то хорошего от недавно анонсированного спин-оффа «Как я встретил вашу маму», но всегда приятно убеждаться в своей правоте. Возглавляемая Хилари Дафф комедия «Как я встретила вашего папу» недавно обзавелась официальным актёрским составом, а теперь все эти люди приступили к съёмкам сериала, и у нас есть возможность посмотреть им в глаза.

Состав, как водится, максимально разнообразный — не прикопаться.

Промо-арт сериала «Как я встретила вашего папу»

Компанию Дафф на фото составили все исполнители главных ролей: Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн, Сурадж Шарма, Том Эйнсли и Брэндон Майкл Холл.

Бремя шоураннерства взвалили на себя Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, а ответственные за оригинал Картер Бейз и Томас Крэйг выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Сериал смело идёт на Hulu, но датой выхода пока не обзавёлся.

Теги
ГалереяКак я встретила вашего папу
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

20Авторы драмеди «Это мы» занялись сценарием ситкома «Как я встретила вашего папу» 8Спин-офф ситкома «Как я встретил вашу маму» всё ещё возможен 9«Как я встретил вашу маму» получил спин-офф от авторов гейской романтики «С любовью, Виктор». Главную роль отдали Хилари Дафф 7Спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму» собрал людей для поисков отца

Тоже интересно

0Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон» 1Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека» 3Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами 43Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 18Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3»

Далее на КГ

3
От «Венома 2» подальше — «Дюна» выйдет в России на месяц раньше запланированного
 1
Новый режиссёр организует для Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон новое загадочное убийство
 10
Сильвестр Сталлоне раскрыл тайну следующих «Неудержимых» — это фильм про персонажа Джейсона Стэйтема
 17
Без слёз не взглянешь: главные герои «Клерков III» на первом кадре со съёмок
 11
«Форсаж 10» припаркуется в кинотеатрах в апреле 2023 года
 7
Больше семейной драмы, экшена и Карди Би — выходит режиссёрская версия «Форсажа 9»
 9
Приквел «Ведьмака» — встречайте свежее пополнение актёрского состава
 15
Финчер какой-то! Морган Фриман будет опять помогать белому страдальцу искать серийного убийцу
 21
Том Харди: «Безумный Макс: Дорога ярости» — фильм Фьюриосы
 1
«Главный герой» начинает и побеждает в отечественном прокате
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
 
Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
4Телеовощи – 405: Анализировать через рот
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 475: «Отряд самоубийц», «Бендер: Начало» и смерть Бэтмена
 
11Ноль кадров в секунду
 
 
17ЕВА – 437: Акватрип
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru