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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Приквел «Ведьмака» — встречайте свежее пополнение актёрского состава

Источник: Netflix

Netflix, наконец, решился озвучить актёрский состав сериала-приквела «Ведьмака», съёмки которого уже вовсю идут в Великобритании. Ранее было известно лишь об участии Мишель Йео (Шиан), Лоуренса О'Фуорейна (Фьялл) и Софии Браун (Эйли), а также Джоди Тёрнер-Смит, по счастливому стечению обстоятельств в итоге покинувшей проект.

Итак, встречайте: Миррен Мак (принцесса Мервин), Ленни Генри (Балор), Джейкоб Коллинс-Леви (Эредин), Лиззи Аннис (Закаре), Натаниэль Кёртис (Брайан), Зак Уайат (Синдрил), Дилан Моран (Утрок Ван-Нат), Хью Новелли («Брат Смерть»), Франческа Миллс (Мелдоф) и Эми Мюррей (Фенрик).

Промо-арт сериала «Ведьмак: Происхождение» Промо-арт сериала «Ведьмак: Происхождение» Промо-арт сериала «Ведьмак: Происхождение» Промо-арт сериала «Ведьмак: Происхождение»

О сюжете по-прежнему известно немного: действие сериала «Ведьмак: Происхождение» развернётся за 1200 лет до событий оригинала и расскажет о грандиозном магическом катаклизме под названием Сопряжение сфер, когда миры эльфов, монстров и людей слились воедино и появились первые ведьмаки.

По три эпизода срежиссируют Сара О’Горман («Ведьмак», «Проклятая») и Вики Джевсон. В роли шоураннера и исполнительного продюсера проекта выступит Деклан де Барра («Древние»), Лорен Шмидт Хиссрич также в деле.

Дата премьеры пока не называется.

Теги
Ведьмак: Происхождение
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Источник фотографий: Depositphotos

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