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Поразительное сходство! Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы на кадре пятого сезона «Короны»

Даже спустя 24 года после гибели принцесса Диана не оставляет сердца и умы киноделов. Совсем скоро выходит драма «Спенсер», где роль народной любимицы исполнит Кристен Стюарт, а в стартующем в 2022 году пятом сезоне «Короны» эстафету у Эммы Коррин примет Элизабет Дебики. И если в актёрских талантах последней сомневаться не приходится, то точность попадания в образ можно оценить прямо сейчас — и с этим тоже полный порядок.

Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона»

Также на опубликованных кадрах засветился Доминик Уэст — именно он сыграет принца Чарльза.

Щедро усыпанная наградами драма о британской королевской семье уже обеспечила себя шестым сезоном, который станет для неё последним. Помимо Дебики и Уэста там снимутся Имельда Стонсон в роли королевы Елизаветы II и Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет.

Теги
ГалереяКорона
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Источник фотографий: Depositphotos

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