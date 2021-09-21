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Цирк продолжается в трейлере третьего сезона «Бэтвумен»

Безумный Шляпник, Ядовитый Плющ и многие другие — супергероический экшен «Бэтвумен» вносит свою посильную лепту в расширение телевселенной DC, о котором никто особенно не просил. Трейлер третьего сезона напоминает, что свежие эпизоды фантастической драмы о боевой лесбиянке на страже Готэма начнут выходить 13 октября.

И в довесок замечательный эксклюзивный кадр от портала TVLine, успевший послужить в сети поводом для неприлично большого количества неполиткорректных шуток. Словом, не все зрители купились на то, что в руках у главной героини в исполнении Джависии Лесли колба с ядовитым плющом.

Кадры из сериала «Бэтвумен»
Теги
ВидеоБэтвуменТрейлер
Комментарии (8)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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