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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Некрутой техасский рейнджер возвращается на постере второго сезона драмы «Уокер»

Продолжение семейной драмы «Уокер», представьте себе, уже не за горами. И телеканал The CW напоминает об этом, опубликовав официальный постер второго сезона современной версии культового сериала 90-х. Главного героя в основательном переосмыслении играет красующийся на плакате Джаред Падалеки. Свежие серии начинают выходить 28 октября.

Постеры сериала «Уокер»

Многосерийная драма о семье и местами о правосудии на свой лад рассказывает о знаменитом уроженце Техаса Корделле Уокере (Падалеки), вернувшемся в родной Остин воспитывать детей и наводить порядок на улицах города.

Теги
ГалереяУокер
Комментарии (1)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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