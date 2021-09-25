Некрутой техасский рейнджер возвращается на постере второго сезона драмы «Уокер»

Продолжение семейной драмы «Уокер», представьте себе, уже не за горами. И телеканал The CW напоминает об этом, опубликовав официальный постер второго сезона современной версии культового сериала 90-х. Главного героя в основательном переосмыслении играет красующийся на плакате Джаред Падалеки. Свежие серии начинают выходить 28 октября.

Многосерийная драма о семье и местами о правосудии на свой лад рассказывает о знаменитом уроженце Техаса Корделле Уокере (Падалеки), вернувшемся в родной Остин воспитывать детей и наводить порядок на улицах города.