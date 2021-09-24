Постеры девятого сезона «Чёрного списка» с одиноким Рэймондом Реддингтоном

После трагических событий в предыдущем сезоне многосерийного триллера «Чёрный список» неудивительно, что свежий постер сериала украшает своим присутствием лишь Рэймонд Реддингтон в исполнении Джеймса Спейдера. Меган Бун, игравшая главную героиню Элизабет Кин, объявила об уходе из проекта в начале лета.

Создатель сериала Джон Бокенкамп, между прочим, тоже выбыл из творческой команды, и за девятый сезон теперь единолично отвечает его соавтор Джон Эйзендрат.

По информации портала Entertainment Weekly, продолжение стартует 21 октября, а события девятого сезона разворачиваются спустя два года после случившегося в восьмом.