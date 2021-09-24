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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Постеры девятого сезона «Чёрного списка» с одиноким Рэймондом Реддингтоном

После трагических событий в предыдущем сезоне многосерийного триллера «Чёрный список» неудивительно, что свежий постер сериала украшает своим присутствием лишь Рэймонд Реддингтон в исполнении Джеймса Спейдера. Меган Бун, игравшая главную героиню Элизабет Кин, объявила об уходе из проекта в начале лета.

Постеры сериала «Чёрный список»

Создатель сериала Джон Бокенкамп, между прочим, тоже выбыл из творческой команды, и за девятый сезон теперь единолично отвечает его соавтор Джон Эйзендрат.

По информации портала Entertainment Weekly, продолжение стартует 21 октября, а события девятого сезона разворачиваются спустя два года после случившегося в восьмом.

Постеры сериала «Чёрный список»
Теги
ПостерыГалереяЧёрный список
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Источник фотографий: Depositphotos

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