Морена Баккарин сыграет русскую преступницу в триллере «Конец игры» от режиссёра «Форсажей»

Телеканал NBC одобрил съёмки многосерийного криминального триллера «Конец игры» с Мореной Баккарин и Райан Мишель Бат («Это мы») в главных ролях. Пилотный эпизод, кадр из которого уже обнародован в сети, срежиссировал исполнительный продюсер проекта Джастин Лин («Форсаж 9»).

Баккарин сыграет недавно попавшую в тюрьму Елену Фёдорову — международную торговку оружием и блестящего преступного гения. Даже из-за решётки она умудряется организовать целую серию банковских ограблений. Принципиальная и упорная агент ФБР Вал Тёрнер (Бат) не остановится ни перед чем, чтобы помешать амбициозным планам Фёдоровой.

В сериале также снимаются Камал Анджело Болден, Коста Ронин, Ноа Бипн, Джордан Джонсон-Хайндс и Марк Д. Эспиноса. Производством заведует студия Universal TV.