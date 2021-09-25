Аквамен воюет с подводными врагами на постерах мини-сериала «Аквамен: Король Атлантиды»

Трёхсерийная анимационная комедия «Аквамен: Король Атлантиды» обзавелась постером и баннером — плакаты с погружённым в государственные дела главным героем напоминают, что премьера анимационных приключений Артура Карри (Купер Эндрюс) и Меры (Гиллиан Джейкобс) состоится 14 октября.
Вдобавок один из шоураннеров проекта Марли Халперн-Грэйзер объявил даты выхода и названия всех трёх эпизодов:
- Chapter One: Dead Sea — 14 октября
- Chapter Two: Primordeus — 21 октября
- Chapter Three: Tidal Shift — 28 октября
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