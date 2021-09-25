«Очень странные дела» творятся в прошлом и настоящем в свежем тизере четвёртого сезона

В ходе масштабного онлайн-конвента TUDUM потоковый сервис Netflix опубликовал свежий тизер четвёртого сезона «Очень странных дел», где главные герои сталкиваются с загадками прошлого своего родного городка. У знаменитого мистического триллера братьев Дафферов по-прежнему нет точной даты возвращения, но тизер подтвердил, что новые эпизоды зрители увидят в следующем году.

К своим ролям в продолжении пугающей истории о борьбе с таинственным злом, терроризирующем жителей Хоукинса, вернутся Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук.