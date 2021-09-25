Тизер четвёртого сезона назвал точную дату возвращения бойцовской драмы «Кобра Кай»

Ставки высоки как никогда, а время решающей схватки неумолимо приближается. Потоковый сервис Netflix выпустил тизер четвёртого сезона сериала «Кобра Кай». Зрительский любимец возвращается на домашние экраны 31 декабря. Теперь вы знаете, чем заняться в новогодние праздники.

У примирившихся врагов Дэниела Ларуссо (Ральф Мачио) и Джонни Лоуренса (Уильям Забка), взявшихся руководить объединённым додзё, впереди важнейшее испытание — битва с людьми из прошлого Джоном Кризом (Мартин Коув) и его армейским приятелем Терри Сильвером (Томас Йен Гриффит).