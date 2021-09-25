 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Не время умирать» выйдет в российский прокат позже запланированного Постапокалиптическое путешествие Тома Хэнкса, робота и собаки в трейлере фильма «Финч» «Бэтмен» Мэтта Ривза получит спин-офф о Пингвине. Колину Фаррелу предложили вернуться к роли У комедийно-романтического сериала «Смертоносный герцог и его горничная» будет продолжение пока неназванного формата «Вы не будете разочарованы» — Юэн Макгрегор рассказал о сериале «Оби-Ван Кеноби»
1
СЕРИАЛЫ
182
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Тизер четвёртого сезона назвал точную дату возвращения бойцовской драмы «Кобра Кай»

Ставки высоки как никогда, а время решающей схватки неумолимо приближается. Потоковый сервис Netflix выпустил тизер четвёртого сезона сериала «Кобра Кай». Зрительский любимец возвращается на домашние экраны 31 декабря. Теперь вы знаете, чем заняться в новогодние праздники.

У примирившихся врагов Дэниела Ларуссо (Ральф Мачио) и Джонни Лоуренса (Уильям Забка), взявшихся руководить объединённым додзё, впереди важнейшее испытание — битва с людьми из прошлого Джоном Кризом (Мартин Коув) и его армейским приятелем Терри Сильвером (Томас Йен Гриффит).

Теги
ВидеоКобра КайNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

14Энтони Маки получил главную роль в сериале по игре Twisted Metal от авторов «Дэдпула» +«Очень странные дела» творятся в прошлом и настоящем в свежем тизере четвёртого сезона 1Первый взгляд на «Песочного человека» Нила Геймана — вышел тизер экранизации культового комикса

Тоже интересно

Далее на КГ

4
Живее всех живых! Вышел первый тизер «Эвакуации 2» с Крисом Хемсвортом
 1
Первый взгляд на «Песочного человека» Нила Геймана — вышел тизер экранизации культового комикса
 1
Страдания Джинкс в первом трейлере «Аркейн» — сериала-приквела League of Legends
 0
«Очень странные дела» творятся в прошлом и настоящем в свежем тизере четвёртого сезона
 16
Галь Гадот лупит Дуэйна Джонсона и Райана Рейнольдса в боевой сцене из экшена «Красное уведомление»
 0
Аквамен воюет с подводными врагами на постерах мини-сериала «Аквамен: Король Атлантиды»
 2
Некрутой техасский рейнджер возвращается на постере второго сезона драмы «Уокер»
 0
«Дэаймон» — первый тизер аниме о традиционной японской кондитерской и запутанных семейных отношениях
 0
«Мобильный доспех Гандам: Ведьма с Меркурия» и «Сироты железной крови» — анонс нового телевизионного аниме франчайза и компиляции старого
 1
Шестой сезон сериала «Моя геройская академия» обзавёлся первым тизером
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 481: «Дюна» Дени Вильнёва и ремейки старых фильмов
 
2Ноль кадров в секунду – 387: Бегущее здание
 
 
2ЕВА
 
 
7Телеовощи – 410: Культовая хрень
 
19ЕВА – 442: Порно-мюзикл
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru