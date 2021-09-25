Первый взгляд на «Песочного человека» Нила Геймана — вышел тизер экранизации культового комикса

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые промо-материалы «Песочного человека» — отрывок с появлением Морфея в исполнении Тома Старриджа и постеры экранизации культового графического романа Нила Геймана. Автор первоисточника отвечает за сценарную адаптацию вместе с Дэвидом С. Гойером («Тёмный рыцарь») и шоураннером сериала Алланом Хейнбергом («Чудо-женщина»).

Смесь мистической драмы и тёмного фэнтези поведает о людях и местах, в разное время оказавшихся под влиянием Морфея. Король Снов странствует по миру с намерением исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

В остальных ролях — Кирби Хоуэлл Баптист, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Пэттон Освальт, Роуз Уокер, Разан Джаммаль, Санда Джеймс Янг, Джоэли Ричардсон, Мэйсон Александр Парк, Донна Престон, Вивьен Ачимпонг, Азим Чодри и Санджив Бхаскар.

И первые постеры: