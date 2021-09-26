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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

«Ковбой Бибоп» показал свои открывающие титры с главными героями

Потоковый сервис Netflix не сподобился в ходе своего TUDUM'а выкатить хотя бы тизер космического вестерна «Ковбой Бибоп» — обошёлся открывающими титрами, которые вряд ли впечатлят хардкорных фанатов одноимённого аниме-оригинала. Премьера космического вестерна с Джоном Чо, Мустафой Шакиром и Даниэллой Пинедой состоится 19 ноября.

К слову, шоураннер сериала Андре Немец уже пообещал, что его проект расширит и углубит вселенную знаменитого творения Щиничире Ватанабэ — такова первостепенная задача сериала, а копировать аниме никто не собирался. Ну, глядя на уже опубликованные промо-материалы, можно догадаться.

И пачка промо-снимков на десерт:

Промо-арт сериала «Ковбой Бибоп» Промо-арт сериала «Ковбой Бибоп» Промо-арт сериала «Ковбой Бибоп» Промо-арт сериала «Ковбой Бибоп» Промо-арт сериала «Ковбой Бибоп» Промо-арт сериала «Ковбой Бибоп»
Теги
ВидеоКовбой БибопNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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