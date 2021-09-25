Чистокровная аристократка из Индии — новая героиня «Бриджертонов» в первом отрывке второго сезона

«Бриджертоны», самый высокорейтинговый сериал Netflix, который за первый месяц взахлёб посмотрели 82 млн пользователей, давным-давно обеспечил себя вторым сезоном и успел распрощаться с парочкой главных героев в исполнении Реге Пейжа и Фиби Дайневор. Вместо них в продолжении фокус сместится на главу семейства Энтони Бриджертона (Джонатан Бэйли), которому подогнали новый, со всех сторон правильный, любовный интерес — смотрим на героиню Симон Эшли («Половое воспитание») Кейт Шарму:

Ко второму сезону также примкнули Руперт Янг, Шелли Конн и Калам Линч. Они присоединятся к Николе Кохлан, Клаудии Джесси, Рут Геммелль, Харриет Кейнс, Бесси Картер, Люку Томпсону и Полли Уокер. Дайневор, как ожидается, будет появляться эпизодически, а вот Реге Пейджа даже на это уговорить не удалось.