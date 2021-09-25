 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Колесо времени» рекастнуло ключевого персонажа в преддверии второго сезона Новая Индиана Джонс? Фиби Уоллер-Бридж может заменить Харрисона Форда в шестом фильме Развидеть не получится: так выглядит глава друидов из «Ведьмака: Происхождения» (фото со съёмок) Режиссёр «Венома 2» объяснил, почему он у него такой короткий Джейсон Момоа превращается в Дункана Айдахо и поминает «Игру престолов» в ролике о создании «Дюны»
1
СЕРИАЛЫ
485
 
Прямая ссылка на новость:

Чистокровная аристократка из Индии — новая героиня «Бриджертонов» в первом отрывке второго сезона

«Бриджертоны», самый высокорейтинговый сериал Netflix, который за первый месяц взахлёб посмотрели 82 млн пользователей, давным-давно обеспечил себя вторым сезоном и успел распрощаться с парочкой главных героев в исполнении Реге Пейжа и Фиби Дайневор. Вместо них в продолжении фокус сместится на главу семейства Энтони Бриджертона (Джонатан Бэйли), которому подогнали новый, со всех сторон правильный, любовный интерес — смотрим на героиню Симон Эшли («Половое воспитание») Кейт Шарму:

Ко второму сезону также примкнули Руперт Янг, Шелли Конн и Калам Линч. Они присоединятся к Николе Кохлан, Клаудии Джесси, Рут Геммелль, Харриет Кейнс, Бесси Картер, Люку Томпсону и Полли Уокер. Дайневор, как ожидается, будет появляться эпизодически, а вот Реге Пейджа даже на это уговорить не удалось.

Теги
ВидеоБриджертоны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

17Все победители «Эмми 2021»: триумф «Теда Лассо», «ВандаВижн» без наград и ни одного темнокожего лауреата 8«Пацаны» и «Бриджертоны» поборются за звание лучшей драмы, у «ВандаВижна» 23 номинации на «Эмми 2021» 12Безумно популярные «Бриджертоны» обзавелись спин-оффом про чернокожую королеву Шарлотту 2Актёры не разбегутся — «Бриджертонам» оформлено продление сразу на два сезона 6Стали известны причины ухода Реге Пейджа из «Бриджертонов»

Тоже интересно

Далее на КГ

3
Тизер четвёртого сезона назвал точную дату возвращения бойцовской драмы «Кобра Кай»
 2
«Путешествие по другому миру под предводительством Луны» — анонс второго сезона исекая о «социальном реформировании иного мира»
 11
Живее всех живых! Вышел первый тизер «Эвакуации 2» с Крисом Хемсвортом
 4
Первый взгляд на «Песочного человека» Нила Геймана — вышел тизер экранизации культового комикса
 13
Страдания Джинкс в первом трейлере «Аркейн» — сериала-приквела League of Legends
 2
«Очень странные дела» творятся в прошлом и настоящем в свежем тизере четвёртого сезона
 17
Галь Гадот лупит Дуэйна Джонсона и Райана Рейнольдса в боевой сцене из экшена «Красное уведомление»
 0
Аквамен воюет с подводными врагами на постерах мини-сериала «Аквамен: Король Атлантиды»
 2
Некрутой техасский рейнджер возвращается на постере второго сезона драмы «Уокер»
 0
«Дэаймон» — первый тизер аниме о традиционной японской кондитерской и запутанных семейных отношениях
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 481: «Дюна» Дени Вильнёва и ремейки старых фильмов
 
2Ноль кадров в секунду – 387: Бегущее здание
 
 
2ЕВА
 
 
7Телеовощи – 410: Культовая хрень
 
19ЕВА – 442: Порно-мюзикл
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru